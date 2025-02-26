Головне за середу, 26 лютого: удар по Костянтинівці, майже 100 боєзіткнень, угода про корисні копалини зі США

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 26 лютого відбулося 98 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку впродовж дня агресор здійснив 33 штурмових та наступальних дій.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили 17 атак в районах населених пунктів Костянтинопіль, Роздольне, Шевченко та Бурлацьке. На Курському – 18.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 26 лютого – в новині.

Українські військові взяли під контроль селище Котлине біля Покровська, повідомляє Hromadske із посиланням на 25-ту окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду ДШВ ЗСУ.

Зазначається, що зайняття селища окупантами могло б значно погіршити логістичне забезпечення усього Покровського напрямку.

Щонайменше 5 людей загинули внаслідок авіаударів РФ по Костянтинівці Донецької області. Спочатку повідомляли про вісьмох поранених, згодом їх кількість зросла до 11.

За даними правоохоронців, Росія скинула на місто та околиці щонайменше 6 авіабомб «ФАБ-250».

Серед загиблих – 47-річна жінка та четверо чоловіків: 56, 57, 75 років, вік ще одного встановлюється. Поранено п'ять жінок і шість чоловіків від 33 до 83 років.

Руйнувань зазнали 52 цивільних об’єкти, з них понад 20 житлових будинків.

"Останнім часом російські атаки на цивільних у Костянтинівці стали частішими і жорсткішими. Залишатися у місті небезпечно", – зазначив очільник ОВА Вадим Філашкін і закликав евакуюватися.

Унаслідок російської нічної атаки дронів у Київській області загинуло подружжя: завідувач кафедрою хірургії №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професор Павло Іванчов і журналістка Укрінформу Тетяна Кулик – авторка і ведуча проєкту "Нація непереможних", яка виконувала обов’язки головного редактора Головної редакції мультимедіа.

Інформацію про загибель професора підтвердили в пресслужбі університету. Про загибель журналістки повідомив "Укрінформ".

Колектив "Укрінформу" висловлює щирі співчуття родині Тетяни, її передчасна загибель шокувала колег і стала величезною втратою для агентства.

Докладніше – в новині.

У погодженій Україною і США рамковій угоді про спільні інвестиції в корисні копалини вже немає українського боргу – на відміну від перших проєктів документу. Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з пресою 26 лютого.

Головні питання, які порушував президент, в фінальному варіанті звучать непогано, сказав він. Це заслуга і української, і американської команд.

"Головне для мене було – що ми не є боржниками. Попри те, що звучить в медіа – в угоді немає ні 350 млрд боргу, ні 350, ні 100 мільярдів", – сказав він.

Угода передбачає нові домовленості. Фонд, який створять за цією рамковою угодою, буде партнерським. Документ може бути підписано 28 лютого.

США вперше не підписали заяву членів СОТ із засудженням агресії РФ проти України.

Сполучені Штати утримуються від засудження СОТ російської агресії в Україні.

Більше інформації – в новині.

Україні доведеться піти на поступки в межах мирної угоди задля припинення війни, заявив президент США Трамп сказав, що в нього були «хороші розмови» Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, і додав, що прагнутиме укласти «найкращу угоду». Але без поступок не обійдеться.

Також Трамп сказав, що в межах майбутньої угоди про припинення війни можливість членства України в Альянсі і зауважив, що «про НАТО можна забути».

«Я думаю, що, можливо, саме через це все і почалося», – додав лідер США.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!