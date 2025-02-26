Сили оборони знищили склад ворожих боєприпасів на Куп'янському напрямку

"Вибухало гарно, довго і багато".

Бійці мотопіхотного батальйону 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищили за допомогою FPV-дронів склад боєприпасів російських загарбників на Куп'янському напрямку.

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

На Куп'янському напрямку бійці мотопіхотного батальйону за допомогою дрона виявили ворожу позицію. Поруч із нею загарбники обладнали прихований склад з боєприпасами, який наповнювали боєкомплектом.

"Точним ударом FPV-дрона наші пілоти знищили склад боєприпасів загарбників. У результаті влучного удару — вибухало гарно, довго і багато", — повідомили бійці.