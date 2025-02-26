Росіяни поранили мешканку Херсона

“76-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та забій грудної клітини”, - йдеться у повідомленні.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА .

Сьогодні, 26 лютого, до лікарні звернулась мешканка Херсона , яка напередодні постраждала через атаку БпЛА російських окупантів.

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