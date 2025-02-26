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Росіяни поранили мешканку Херсона

Жінка напередодні постраждала через атаку російського БпЛА.

Сьогодні, 26 лютого, до лікарні звернулась мешканка Херсона, яка напередодні постраждала через атаку БпЛА російських окупантів. 

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“76-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та забій грудної клітини”, - йдеться у повідомленні.

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Медики надали пораненій жінці необхідну допомогу, вона проходитиме подальше лікування амбулаторно.

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