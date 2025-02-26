Росіяни поранили мешканку Херсона

Сьогодні, 26 лютого, до лікарні звернулась мешканка Херсона, яка напередодні постраждала через атаку БпЛА російських окупантів.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“76-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та забій грудної клітини”, - йдеться у повідомленні.
Медики надали пораненій жінці необхідну допомогу, вона проходитиме подальше лікування амбулаторно.
- Ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль одного комунальних підприємств Херсона.
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26 лютого росіяни атакували дроном жителя села Львове у Херсонській області. Унаслідок обстрілу загинув чоловік.