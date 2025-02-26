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Російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровщини. Постраждали люди

70-річний чоловік та 78-річна жінка зазнали поранень.

Російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровщини. Постраждали люди
Фото: Сергій Лисак

Увечері 26 лютого російська армія завдала ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів поранень зазнали троє цивільних.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Надвечір від удару по Нікопольщині постраждали двоє людей. 70-річного чоловіка госпіталізували. Він у стані середньої тяжкості. Жінка 78 років буде оговтуватися вдома", — ідеться у повідомленні. 

Загалом, упродовж дня Нікопольський район пережив майже два десятки ворожих атак артилерії та БпЛА. Ворог поцілив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах. 

Пошкоджені промислове підприємство та інфраструктура. Понівечені 11 приватних будинків, 6 господарських споруд, 2 сонячні панелі, авто, лінії електропередач та газогони. 

Під обстрілами також опинилася Великомихайлівська громада Синельниківського району. Побиті 3 приватні будинки, зачепило електромережі.

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