"Білий Янгол" евакуював під ворожими обстрілами шістьох жителів Донеччини

Евакуаційна група "Білий янгол" врятувала з-під російських обстрілів шістьох жителів прифронтової Донеччини.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Поліцейські врятували жителів селища Ямпіль і села Шандриголове. Як розповідають правоохоронці, один з чоловіків втратив житло та отримав контузію внаслідок російського обстрілу, іншого виявили у безпорадному стані з інсультом.

"Евакуація з прифронтового Лимана та навколишніх сіл триває. Люди виїжджають через руйнування будинків, погіршення здоров’я, на прохання родичів і просто через звичайне бажання жити у придатних для цього умовах", — ідеться у повідомленні.

Також до поліцейських звернулись дві сімейні пари з Шандриголового. Люди віком від 61 до 67 років попросили допомоги у виїзді до Чернігівської області та міста Львів, де на них чекали діти.