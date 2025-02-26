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"Білий Янгол" евакуював під ворожими обстрілами шістьох жителів Донеччини

Росіяни зруйнували домівку одного з евакуйованих чоловіків.

"Білий Янгол" евакуював під ворожими обстрілами шістьох жителів Донеччини
Росія атакувала Костянтинівку
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

Евакуаційна група "Білий янгол" врятувала з-під російських обстрілів шістьох жителів прифронтової Донеччини. 

Про це повідомляє Національна поліція України.

Поліцейські врятували жителів селища Ямпіль і села Шандриголове. Як розповідають правоохоронці, один з чоловіків втратив житло та отримав контузію внаслідок російського обстрілу, іншого виявили у безпорадному стані з інсультом.

"Евакуація з прифронтового Лимана та навколишніх сіл триває. Люди виїжджають через руйнування будинків, погіршення здоров’я, на прохання родичів і просто через звичайне бажання жити у придатних для цього умовах", — ідеться у повідомленні.

Також до поліцейських звернулись дві сімейні пари з Шандриголового. Люди віком від 61 до 67 років попросили допомоги у виїзді до Чернігівської області та міста Львів, де на них чекали діти. 

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