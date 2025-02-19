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ОВА: на території Донеччини досі залишається близько 300 тисяч цивільних

Обов’язкова евакуація цивільного населення Донеччини триває з 2 серпня 2022 року.

ОВА: на території Донеччини досі залишається близько 300 тисяч цивільних
Фото: EPA/UPG

На Донеччині, попри обов'язкову евакуацію, досі залишається близько 300 тис. цивільних мешканців.

Про це повідомив представник Донецької ОДА Сергій Гончаров, пише Укрінформ.

"Загалом з території Донецької області евакуйовано практично 1 млн 200 тис. осіб цивільного населення, з них більше 189 тис. дітей та близько 46 тис. осіб з інвалідністю. Наразі на підконтрольній українській владі території області залишається близько 300 тис. осіб цивільного населення", — сказав Гончаров.

В ОВА нагадали, що на підконтрольній Україні території Донецької області обов’язкова евакуація цивільного населення триває з 2 серпня 2022 року.

"Евакуація триває. Ще раз хочу звернутися до всіх через засоби масової інформації з великим проханням все ж таки розглянути можливість евакуації за межі області до більш безпечних регіонів", — додав Гончаров.

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