ОВА: на території Донеччини досі залишається близько 300 тисяч цивільних

На Донеччині, попри обов'язкову евакуацію, досі залишається близько 300 тис. цивільних мешканців.

Про це повідомив представник Донецької ОДА Сергій Гончаров, пише Укрінформ.

"Загалом з території Донецької області евакуйовано практично 1 млн 200 тис. осіб цивільного населення, з них більше 189 тис. дітей та близько 46 тис. осіб з інвалідністю. Наразі на підконтрольній українській владі території області залишається близько 300 тис. осіб цивільного населення", — сказав Гончаров.

В ОВА нагадали, що на підконтрольній Україні території Донецької області обов’язкова евакуація цивільного населення триває з 2 серпня 2022 року.

"Евакуація триває. Ще раз хочу звернутися до всіх через засоби масової інформації з великим проханням все ж таки розглянути можливість евакуації за межі області до більш безпечних регіонів", — додав Гончаров.