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Окупаційні адміністрації обіцяють земельні ділянки на ТОТ України військовим ЗС РФ

Окупанти намагаються "врятувати" провалений план мобілізації на ТОТ Запоріжжя.

Окупаційні адміністрації обіцяють земельні ділянки на ТОТ України військовим ЗС РФ
Фото: Центр нацспротиву

Російська окупаційна адміністрація на ТОТ Запорізької області обіцяє тим, хто мобілізується до ЗС РФ земельні ділянки. 

Про це інформує Центр нацспротиву.

"Гауляйтер Євген Балицький заявив, що учасники війни проти України нібито зможуть безкоштовно отримати земельні ділянки в регіоні.Варто розуміти, що такі “заяви” є не більш ніж черговим пропагандистським брехливим трюком від РОА", — кажуть у спротиві.

У ЦНС додають, що окупаційна адміністрація намагається "врятувати" кампанію примусової мобілізації на ТОТ, адже місцеве населення категорично відмовляється йти воювати у російській армії.

"Тепер окупанти намагаються залучати нових рекрутів примарними обіцянками та матеріальними "заохоченнями", — додають у спротиві. 

Варто зазначити, що сам гауляйтер Балицький визнає відсутність будь-якого розробленого механізму розподілу земель та чітко визначених умов їхнього надання. Ба більше, роздачу землі нібито планують лише після завершення війни – тобто, у невизначеному майбутньому, що дає змогу легко "забути" про свої обіцянки. 

"Ми знаємо, що місцеві мешканці на ТОТ не ведуться на цю дешеву брехню та ні в якому випадку не йдуть воювати проти власного народу, а навпаки чинять спротив загарбникам, саботують їхні злочинні накази та уникають мобілізації до армії окупанта всіма можливими методами", — наголошують у спротиві. 

  • Росіяни змушують укладати контракти з армією загарбників своїх ідеологічних прихильників на ТОТ. Також вони тиснуть на тих, кому інкримінують різноманітні правопорушення. 
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