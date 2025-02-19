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Синєгубов: ворог вдарив по гуманітарному центру на Харківщині

Ворог двічі атаккував село Івашки Золочівської громади.

Синєгубов: ворог вдарив по гуманітарному центру на Харківщині
Фото: Олег Синєгубов

Російська армія двічі атакувала FPV-дронами село Івашки Золочівської громади на Харківщині. Під ударом опинився гуманітарний центр.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Із 12.15 по 13.30 російські війська FPV-дронами вдарили по території села Івашки Золочівської громади", — інформує Синєгубов. 

Перші два влучання відбулися по місцю завантаження гуманітарної допомоги. Волонтерам вдалося уникнути поранення. 

Повторний удар прийшовся у будинок, де розташований гуманітарний центр. Унаслідок обстрілу пошкоджено два багатоквартирні двоповерхові будинки. 

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