Синєгубов: ворог вдарив по гуманітарному центру на Харківщині

Російська армія двічі атакувала FPV-дронами село Івашки Золочівської громади на Харківщині. Під ударом опинився гуманітарний центр.
Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Із 12.15 по 13.30 російські війська FPV-дронами вдарили по території села Івашки Золочівської громади", — інформує Синєгубов.
Перші два влучання відбулися по місцю завантаження гуманітарної допомоги. Волонтерам вдалося уникнути поранення.
Повторний удар прийшовся у будинок, де розташований гуманітарний центр. Унаслідок обстрілу пошкоджено два багатоквартирні двоповерхові будинки.
- 19 лютого російські окупанти вдарили по місту Купʼянськ, під обстріл потрапив житловий сектор міста. Того ж дня російські військові атакували з безпілотника село Вільхуватка Куп'янського району на Харківщині і поранили одну людину.