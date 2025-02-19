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Міністерство освіти запускає масштабне опитування школярів 5–11 класів

Дослідження має на меті з'ясувати реальні освітні потреби школярів для створення якісної та практичної системи навчання.

Міністерство освіти запускає масштабне опитування школярів 5–11 класів
Фото: Міносвіти

Міністерство освіти і науки України розпочинає всеукраїнське опитування учнів 5–11 класів. 

Як зазначає міністерство, дослідження проводиться в партнерстві з U-Report та має на меті з'ясувати реальні освітні потреби школярів для створення якісної та практичної системи навчання. 

Учні можуть долучитися до опитування на платформі U-Report. Це можливість для школярів чесно розповісти про свої потреби та думки, щоб вплинути на майбутнє української освіти.

Опитування проводиться для реалізації комплексної політики “Освіта для життя” – системного оновлення змісту освіти, що продовжує та посилює реформу Нової української школи. 

Ініціативу спрямовано на подолання розриву між теорією та практикою, шкільною програмою й реальними потребами учнів. Думка школярів буде корисною для формування нових підходів до організації навчального процесу, зокрема щодо:

  • наповнення навчальних програм;
  • вибору форматів підручників і навчальних матеріалів;
  • облаштування навчальних просторів (лабораторій, майстерень, мистецьких студій).

МОН використовуватиме результати опитування для подальших освітніх змін, спираючись на реальні потреби та очікування школярів – тих, для кого ці зміни впроваджуються. 

Опитування є частиною ширшого процесу консультацій, який також передбачає опитування освітян, батьків та фахові зустрічі-обговорення з кожної з 10 освітніх галузей.

Перші напрацювання будуть опубліковані навесні 2025 року для громадського обговорення. Пілотування оновленого змісту освіти в трьох освітніх галузях для 5 класів розпочнеться у вересні 2025 року.

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