Міністерство освіти запускає масштабне опитування школярів 5–11 класів

Дослідження має на меті з'ясувати реальні освітні потреби школярів для створення якісної та практичної системи навчання.

Міністерство освіти і науки України розпочинає всеукраїнське опитування учнів 5–11 класів.

Як зазначає міністерство, дослідження проводиться в партнерстві з U-Report та має на меті з'ясувати реальні освітні потреби школярів для створення якісної та практичної системи навчання.

Учні можуть долучитися до опитування на платформі U-Report. Це можливість для школярів чесно розповісти про свої потреби та думки, щоб вплинути на майбутнє української освіти.

Опитування проводиться для реалізації комплексної політики “Освіта для життя” – системного оновлення змісту освіти, що продовжує та посилює реформу Нової української школи.

Ініціативу спрямовано на подолання розриву між теорією та практикою, шкільною програмою й реальними потребами учнів. Думка школярів буде корисною для формування нових підходів до організації навчального процесу, зокрема щодо:

наповнення навчальних програм;

вибору форматів підручників і навчальних матеріалів;

облаштування навчальних просторів (лабораторій, майстерень, мистецьких студій).

МОН використовуватиме результати опитування для подальших освітніх змін, спираючись на реальні потреби та очікування школярів – тих, для кого ці зміни впроваджуються.

Опитування є частиною ширшого процесу консультацій, який також передбачає опитування освітян, батьків та фахові зустрічі-обговорення з кожної з 10 освітніх галузей.

Перші напрацювання будуть опубліковані навесні 2025 року для громадського обговорення. Пілотування оновленого змісту освіти в трьох освітніх галузях для 5 класів розпочнеться у вересні 2025 року.