На Харківщині судитимуть інформатора ГРУ, який "зливав" дані про Сили оборони України

Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 49-річного чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

"Прокурорами Харківської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 49-річного чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, чоловік, який працював майстром лісу на держпідприємстві "Харківська науково-дослідна станція", у липні 2024 року через месенджер "Telegram" почав спілкуватись з представником ГУ ГШ ЗС РФ. Від нього обвинувачений отримав завдання щодо збору та передачі інформації про Сили оборони на Харківщині.

Майстер лісу пішки обходив Харків та фіксував позиції українських військових та техніки. Крім того, у своєї матері, яка проживає у с. Руські Тишки, розташованому неподалік Харкова, "в темну" випитував інформацію про дислокації ЗСУ та загальну обстановку в населеному пункті. "Звіт" у вигляді тексту і фото зрадник надсилав представнику РФ.

26 серпня 2024 року правоохоронці затримали майстра лісу в порядку ст. 208 КПК України за місцем його проживання у Харкові.

На суд чоловік очікує, перебуваючи під вартою. Його судитимуть у Московському районному суді м. Харкова. Обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі.