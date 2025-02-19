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Президент про слова Трампа: "Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде"

Він назвав дезінформацією, яка походить із Росії, слова Трампа про рейтинг у 4 %. 

Президент про слова Трампа: "Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде"
Володимир Зеленський на Софійській площі у Києві
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський назвав дезінформацією слова Дональда Трампа про те, що він нібито має лише 4 % рейтингів. Ця дезінформація іде від Росії. Україна має докази, що Штати і Росія обговорюють ці цифри. Про це Зеленський сказав на пресконференції після повернення з ОАЕ і Туреччини

Він додав, що коментувати інформацію про рейтинги не буде. Але підкреслив, що вранці вийшов рейтинг Київського міжнародного інституту соціології, де він має довіру у 57 %. 

"Я чув 57 % різних соцопитувань. Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде", – сказав він.

Зеленський вважає, що у соцопитуваннях номер один питання для українців – як захиститися від обстрілів. Наступне питання – повернення полонених. Але американська адміністрація не приділила увагу таким результатам соцопитування. 

Він також наголосив, що Трамп виводить Росією із ізоляції, і з окупантами тепер говорять як із жертвою. 

Президент сказав, що США надали Україні близько $ 67 млрд допомоги зброєю і 31 млрд – прямою фінансовою допомогою. Це зовсім не 500 млрд доларів, на які Трамп хоче отримати мінеральних ресурсів України. Загалом станом на зараз війна коштувала Україні близько 320 млрд доларів. 

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