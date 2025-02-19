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В Одесі росіяни атакували дитячу поліклініку: заклад закрили для відвідувачів

В Одесі росіяни атакували дитячу поліклініку Compass.

В Одесі росіяни атакували дитячу поліклініку: заклад закрили для відвідувачів
Фото: Павло Козлов

Один з ударів прийшовся біля медичного закладу.

Про це повідомила співробітниця лікарні Тетяна Новікова.

Про постраждалих і загиблих не повідомляється, однак наразі будівля закрита для відвідувачів. Медична допомога надаватиметься у філії на вул. Академіка Філатова, 7а. Контакт-центр тимчасово не працює, оскільки знаходиться у постраждалій будівлі.

За словами головного лікаря Сергія Горіщака, наразі ліквідують наслідки обстрілу. Відновити лікарню обіцяє міська влада.

“Сьогодні вночі країна-терорист рф атакувала один з найкращих комунальних медичних закладів України Дитяча міська поліклініка 6 Compass, наших давніх друзів та партнерів. "Компас" є й буде для всієї країни зразком того, що медична допомога в комунальному закладі може надаватись за світовими стандартами”,- пишуть у Національному порталі імунізації

Фото Олег Кіпер
Фото Олег Кіпер

Олег Кіпер
Олег Кіпер

Фото: Павло Козлов

Фото: Павло Козлов

Фото: Павло Козлов

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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