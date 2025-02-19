Один з ударів прийшовся біля медичного закладу.

Про це повідомила співробітниця лікарні Тетяна Новікова.

Про постраждалих і загиблих не повідомляється, однак наразі будівля закрита для відвідувачів. Медична допомога надаватиметься у філії на вул. Академіка Філатова, 7а. Контакт-центр тимчасово не працює, оскільки знаходиться у постраждалій будівлі.

За словами головного лікаря Сергія Горіщака, наразі ліквідують наслідки обстрілу. Відновити лікарню обіцяє міська влада.

“Сьогодні вночі країна-терорист рф атакувала один з найкращих комунальних медичних закладів України Дитяча міська поліклініка 6 Compass, наших давніх друзів та партнерів. "Компас" є й буде для всієї країни зразком того, що медична допомога в комунальному закладі може надаватись за світовими стандартами”,- пишуть у Національному порталі імунізації

Фото Олег Кіпер

Олег Кіпер

Фото: Павло Козлов

Фото: Павло Козлов