У 2024 році зарплата спеціалізованих лікарів вперше стала вищою, ніж сімейних — Наталія Гусак

У 2024 році спеціалізовані лікарі вперше з часу початку реформи стали отримувати більше грошей, ніж лікарі первинної допомоги (сімейні лікарі і педіатри й терапевти).

Пацієнт на прийомі у лікарки

В онкології середня зарплата лікаря за 2024 рік — понад ніж 40 000 грн. Є заклади, які мають середню зарплату лікаря 68 000+ грн.

Про це розповіла Голова Національної служби здоров'я Наталія Гусак в інтерв'ю LB.ua.

Великі багатопрофільні лікарні мають суттєво вищі зарплати, ніж монопрофільні.

“У 2024 році спеціалізований лікар уперше від початку трансформації почав отримувати більше, ніж лікар первинної меддопомоги. Лікарі кластерних-надкластерних закладів отримують вищу зарплату”, - зазначила Наталія Гусак.