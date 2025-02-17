У 2024 році зарплата спеціалізованих лікарів вперше стала вищою, ніж сімейних — Наталія Гусак

В онкології середня зарплата лікаря за 2024 рік — понад ніж 40 000 грн. Є заклади, які мають середню зарплату лікаря 68 000+ грн.
Про це розповіла Голова Національної служби здоров'я Наталія Гусак в інтерв'ю LB.ua.
Великі багатопрофільні лікарні мають суттєво вищі зарплати, ніж монопрофільні.
“У 2024 році спеціалізований лікар уперше від початку трансформації почав отримувати більше, ніж лікар первинної меддопомоги. Лікарі кластерних-надкластерних закладів отримують вищу зарплату”, - зазначила Наталія Гусак.
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