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У 2024 році зарплата спеціалізованих лікарів вперше стала вищою, ніж сімейних — Наталія Гусак

У 2024 році спеціалізовані лікарі вперше з часу початку реформи стали отримувати більше грошей, ніж лікарі первинної допомоги (сімейні лікарі і педіатри й терапевти).

У 2024 році зарплата спеціалізованих лікарів вперше стала вищою, ніж сімейних — Наталія Гусак
Пацієнт на прийомі у лікарки
Фото: Freepik

В онкології середня зарплата лікаря за 2024 рік — понад ніж 40 000 грн. Є заклади, які мають середню зарплату лікаря 68 000+ грн.

Про це розповіла Голова Національної служби здоров'я Наталія Гусак в інтерв'ю LB.ua.

Великі багатопрофільні лікарні мають суттєво вищі зарплати, ніж монопрофільні.

“У 2024 році спеціалізований лікар уперше від початку трансформації почав отримувати більше, ніж лікар первинної меддопомоги. Лікарі кластерних-надкластерних закладів отримують вищу зарплату”, - зазначила Наталія Гусак.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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