В НСЗУ анонсували створення маршруту пацієнтів на рівні сімейної медицини: що це означає

Робитиметься це для того, щоб пацієнт з хронічним захворюванням та лікар чітко знали правила.

Про це розповіла Голова Національної служби здоров'я Наталія Гусак в інтерв'ю LB.ua.

У маршруті має бути вказано, яку роботу та аналізи і в якій кількості має зробити сімейний лікар, та в якому стані він має переправити до лікуючого, звідки пацієнт знову повернеться до сімейного.

“Ця робота буде у 2025 році. Вона не з'явиться для всіх станів одночасно, почнемо з хронічних захворювань. Почнемо описувати цю послугу детальніше. Так, багато ще не унормованих речей, але ми починаємо опис послуг. Раніше ми не мали достатньої кількості даних у системі, щоб робити висновки. Зараз не просто маємо дані. Ми останні два роки посилено працювали над їхньою чистотою через автоматичні моніторинги, алгоритми тощо”, - зазначила Наталія Гусак.