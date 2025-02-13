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ГоловнаЗдоров'я

В НСЗУ анонсували створення маршруту пацієнтів на рівні сімейної медицини: що це означає

У 2025 році НСЗУ планує створити маршрути пацієнтів сімейних лікарів.

В НСЗУ анонсували створення маршруту пацієнтів на рівні сімейної медицини: що це означає
Наталія Гусак
Фото: Макс Требухов

Робитиметься це для того, щоб пацієнт з хронічним захворюванням та лікар чітко знали правила.

Про це розповіла Голова Національної служби здоров'я Наталія Гусак в інтерв'ю LB.ua.

У маршруті має бути вказано, яку роботу та аналізи і в якій кількості має зробити сімейний лікар, та в якому стані він має переправити до лікуючого, звідки пацієнт знову повернеться до сімейного.

“Ця робота буде у 2025 році. Вона не з'явиться для всіх станів одночасно, почнемо з хронічних захворювань. Почнемо описувати цю послугу детальніше. Так, багато ще не унормованих речей, але ми починаємо опис послуг. Раніше ми не мали достатньої кількості даних у системі, щоб робити висновки. Зараз не просто маємо дані. Ми останні два роки посилено працювали над їхньою чистотою через автоматичні моніторинги, алгоритми тощо”, - зазначила Наталія Гусак.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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