Чому в медзакладах може бути дефіцит імпортних ліків — розповідають у ДП “Медзакупівлі”

Особливості виробництва та доставки, некоректне інформування про потреби від медзакладів та недостатнє фінансування можуть бути причинами відсутності певних ліків у стаціонарах.

Виділені державою кошти не покривають 100% потреби.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів генеральний директор ДП «Медичні закупівлі України» Олег Кльоц.

“Я не виключаю дефіциту певних імпортних ліків у медзакладах, це можуть спричиняти кілька факторів”, - зазначив він.

Він розповів, що ДП «Медичні закупівлі України» закуповує ліки для стаціонарів, яких в аптеці може не бути, тому Постачальники не завозять просто так ці ліки.

“На заводах-виробниках є поняття order quantity: тобто ти не зможеш запустити завод, щоб випустити 100 флаконів партії препарату, мінімум order quantity — мільйон флаконів. Тобто їм потрібно набрати замовлення з усіх країн, куди вони експортують. І є ще lead time — час виробництва”, - каже Олег Кльоц.

Виробництво деяких ліків, особливо інноваційних, може тривати шість-дев’ять місяців, далі необхідні місяць-півтора на дослідження й видачу сертифіката якості.

Інша проблема полягає в тому, що під час воєнного стану в Україні єдиний варіант доставки товару — автотранспортом, через що може буде порушений температурний режим.

“Такого товару ми не приймаємо — віддаємо на лабораторний аналіз. Це займає від двох тижнів до трьох місяців залежно від того, який це тип препарату і чи є реактиви в лабораторії”, - говорить гендиректор “МЗУ”.

Крім того, багато залежить від коректної подачі лікарнями потреб у певних ліках і медвиробах.

Також в Україні наявне недостатнє фінансування від держави: виділені кошти не покривають 100 % потреби.

“Якщо встигаємо наступного року швидше укласти договори на закупівлі, певним чином перекриваємо цю проблему, але вона знову з'являється в кінці року. Скільки на цей рік вдається покрити? Наразі МОЗ формує фінальні показники паспортів бюджетних програм, включно із сумами фінансування за кожним. Ми ж завершуємо етап збору потреби в окремих напрямах, тому наразі не маємо остаточних цифр”, - каже Олег Кльоц.

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