Чому в медзакладах може бути дефіцит імпортних ліків — розповідають у ДП “Медзакупівлі”

Виділені державою кошти не покривають 100% потреби.
Про це в інтерв'ю LB.ua розповів генеральний директор ДП «Медичні закупівлі України» Олег Кльоц.
“Я не виключаю дефіциту певних імпортних ліків у медзакладах, це можуть спричиняти кілька факторів”, - зазначив він.
Він розповів, що ДП «Медичні закупівлі України» закуповує ліки для стаціонарів, яких в аптеці може не бути, тому Постачальники не завозять просто так ці ліки.
“На заводах-виробниках є поняття order quantity: тобто ти не зможеш запустити завод, щоб випустити 100 флаконів партії препарату, мінімум order quantity — мільйон флаконів. Тобто їм потрібно набрати замовлення з усіх країн, куди вони експортують. І є ще lead time — час виробництва”, - каже Олег Кльоц.
Виробництво деяких ліків, особливо інноваційних, може тривати шість-дев’ять місяців, далі необхідні місяць-півтора на дослідження й видачу сертифіката якості.
Інша проблема полягає в тому, що під час воєнного стану в Україні єдиний варіант доставки товару — автотранспортом, через що може буде порушений температурний режим.
“Такого товару ми не приймаємо — віддаємо на лабораторний аналіз. Це займає від двох тижнів до трьох місяців залежно від того, який це тип препарату і чи є реактиви в лабораторії”, - говорить гендиректор “МЗУ”.
Крім того, багато залежить від коректної подачі лікарнями потреб у певних ліках і медвиробах.
Також в Україні наявне недостатнє фінансування від держави: виділені кошти не покривають 100 % потреби.
“Якщо встигаємо наступного року швидше укласти договори на закупівлі, певним чином перекриваємо цю проблему, але вона знову з'являється в кінці року. Скільки на цей рік вдається покрити? Наразі МОЗ формує фінальні показники паспортів бюджетних програм, включно із сумами фінансування за кожним. Ми ж завершуємо етап збору потреби в окремих напрямах, тому наразі не маємо остаточних цифр”, - каже Олег Кльоц.
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