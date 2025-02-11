Поліція ліквідувала банду шахраїв, що вимагали з пенсіонерів гроші за БАДи, які ті не замовляли

Поліція ліквідувала мережу шахрайських кол-центрів, які діяли в Дніпропетровській, Харківській і Полтавській областях.

Зловмисники надсилали літнім людям посилки з біологічно активними добавками, які ті не замовляли, та вимагали оплатити їх за завищеною ціною.

Як повідомили у Національній поліції, шахраї діяли під виглядом медиків та працівників державної виконавчої служби, вимагачі залякували потерпілих судом і конфіскацією майна. Потерпілі віддали зловмисникам щонайменше 10 мільйонів гривень.

Оперативники встановили, що члени злочинної організації мали базу даних людей, які раніше купували БАДи. Упродовж 2023-2024 років на ім’я цих людей, серед яких було багато пенсіонерів, вимагачі поштою відправляли нові добавки. Далі аферисти телефонували жертвам під виглядом медпрацівників і вимагали плату, яка значно перевищувала реальну вартість товарів.

Якщо людина відмовлялась забирати з пошти та оплачувати посилку, то через кілька годин їй дзвонили нібито від виконавчої служби і повідомляли про відкриття кримінального провадження проти неї та застосування фінансових санкцій. Зловмисники вимагали суму вже у 2,5 раза вищу, ніж попередня, та погрожували заблокувати пенсійну картку.

Пенсіонерів тероризували доти, доки вони не перераховували кошти. Через жорсткий психологічний тиск у багатьох потерпілих погіршився стан здоров’я.

За день махінатори відправляли понад 100 посилок. Залякані люди віддали зловмисникам 10 мільйонів гривень.

Керівники колл-центрів – жителі Дніпропетровської області віком 24-29 років. Серед працівників «офісів» були неповнолітні.

Слідчі оголосили підозру всім 13 фігурантам, з них 9 – затримані.

Під час обшуків вилучено 3052 упаковки дієтичних добавок 16 видів, автомобілі, комп’ютерну техніку, телефони, накопичувачі, документацію, зокрема інструкції для співробітників, банківські картки, а також понад 323 тис. доларів.

Крім того, поліцейські виявили у членів злочинної організації російську символіку та печатки з гербом РФ.

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як розповідали у МОЗ, як біологічно активну добавку (БАД) можуть продавати їжу, її компонент, нутрієнт чи сполуку, яку потрібно споживати з їжею заради певної користі для здоров‘я. До прикладу, це мультивітаміни з мінералами, екстракт ехінацеї, омега 3, хондропротектори чи імуномодулятори.

Попри те, що БАДи дуже популярні, існує обмежена кількість науково-обґрунтованих доказів їх користі для здоров‘я. Тобто ефективність більшості добавок навіть не підтверджена жодними клінічними дослідженнями й навіть існують докази їхньої шкоди.