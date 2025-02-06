Кожна п'ята дитина в Україні має надлишкову вагу, – перше нацдослідження дитячого ожиріння

У майже 23% українських дітей 6-8 років є надлишкова маса тіла.

9,13% із них мають ожиріння, а 2,63% — важке ожиріння.

Про це свідчать результати першого в Україні дослідження щодо ожиріння серед дітей молодшого шкільного віку, проведеного в рамках Європейської ініціативи ВООЗ, презентація якого відбулася в Києві.

Хлопчики більш схильні до проблем із вагою: 25,24% із них мають надлишкову вагу, тоді як дівчатка — 20,72%.

Тільки близько половини українських дітей їсть з дотриманням рекомендованої норми МОЗ — щодня їсти фрукти та овочі. Свіжі фрукти щодня їдять лише 55,3% дітей, а овочі — 41,4%.

Після початку повномасштабної війни діти менше стали їсти продукти, які можуть спричинити збільшення ваги та ожиріння (солоні снеки, солодкі напої, сухі зернові сніданки).

Водночас менше їдять продуктів, потрібних для розвитку – молочних, фруктів, риби та бобових.

Опитування батьків каже, що діти їдять забагато цукру: щодня цукровмісні напої вживають 20,3% дітей, а солодкі закуски (печиво, торти, десерти) — 17,8% дітей.

Дослідження показало, що діти мають недостатню фізактивність: третина дітей або взагалі не займаються спортом, або витрачають на це менш як годину на тиждень.

Водночас 54,4% учнів проводять у будні понад 2 год за гаджетами, а у вихідні цей показник зростає до 83,4%.

“Надмірна маса тіла у дітей - це додаткове навантаження на опорно-руховий апарат та серцево-судинну і дихальну системи, що може призводити до розвитку хронічних хвороб. Тому нашим головним завданням є популяризація здорової поведінки”, — каже гендиректор Центру громадського здоровʼя Михайло Росада.

Загалом рівень поширеності надлишкової маси тіла та ожиріння серед дітей в Україні зіставний з показниками країн, які брали участь у дослідженні: в середньому 25% дітей мають надлишкову масу тіла, зокрема ожиріння.

Грудне вигодовування знижує ймовірність формування надмірної ваги у дитини. Дослідження показало, що лише 26% дітей перебували виключно на грудному вигодовуванні у перші 6 місяців життя, як це рекомендує ВООЗ. Кожна шоста дитина перебувала на грудному вигодовуванні менш як місяць, а кожна одинадцята взагалі не отримувала грудного молока.

Також запобігати надмірній масі тіла допомагає здорове харчування, зокрема щоденний сніданок. 73% українських дітей (хлопці частіше, ніж дівчата) щодня снідають. 11% снідають більшість днів на тиждень, а 3,8% взагалі пропускають ранковий прийом їжі.

Також дані показали, що 93% українських шкіл мають їдальні, однак лише 44,4% забезпечують учнів 1-4 класів гарячим сніданком, 29,2% - другим сніданком, а майже 65% шкіл — годують дітей лише обідом.

96,2% шкіл мають майданчики просто неба, 94,1% — критий тренажерний/спортивний зал, 97,7% мають фізкультурно-спортивне обладнання, яке відповідає віковим особливостям учнів.

«Інвестиції в профілактику здоров’я — це не лише про турботу, а й про економічну вигоду: кожен вкладений долар приносить 14 доларів повернення завдяки зниженню рівня хронічних захворювань. Надмірна вага є одним із ключових факторів ризику, і без змін через 20 років до 30% дітей можуть зіткнутися з серйозними проблемами зі здоров’ям”, – каже керівник Українсько-швейцарського проєкту «Діємо для здоров’я» Джума Худоназаров.

Дослідження проводили серед учнів 1-2 класів, їхніх батьків та освітян в усіх регіонах України, крім тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій з листопада 2023 року по лютий 2024-го. Загалом опитали 3557 дітей та 3601 батьків у 187 школах у 20 регіонах України.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наводив дані іншого дослідження, яке було проведене у 2019 році, результати якого свідчать, що майже 60% українців мають зайву вагу.