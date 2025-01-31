9-річний українець отримав важкі опіки очей, повторюючи тренд з інтернету

9-річний Тарас із Чернівців отримав опіки обличчя та обох очей під час виготовлення саморобної петарди, рецепт якої був в інтернеті.

9-річний хлопець отримав важкі опіки очей через саморобну петарду за рецептом з інтернету

Є шанс врятувати ліве око, а праве, ймовірно, ні.

Про це місцевому медіа molbuk.ua розповіла мама хлопчика Наталія Молдаван.

За її розповіддю, Тарас гуляв разом із другом, і вони вирішили випробувати рецепт петарди. Там були прості складники. Вони засипали їх у пів літрову пластикову пляшку, і Тарас почав її трусити.

“Мав покласти її на землю після цього, але не встиг – пляшка вибухнула в руках", – розповідає його мама.

Він отримав опіки обличчя та очей. У міській дитячій лікарні надали першу медичну допомогу й порекомендували їхати до Інституту очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова в Одесу. Йому мають тут скоро зробити операцію.

Син досі в стані шоку. "Правим оком він зовсім не бачить, лівим – наполовину", – каже Наталія.

Про небезпечний тренд з TikTok зі створення петарди з пляшки, засобу для очищення труб, води та фольги попереджує й Охматдит.

“Після хімічної реакції пляшка вибухає, що може призвести до серйозних травм. За останній тиждень в Охматдиті госпіталізували чимало дітей із подібними травмами”, – повідомляє лікарня.

Охматдит пояснює, що наслідки таких «експериментів» можна порівняти з вибухом боєприпасів. Найчастіше страждають відкриті ділянки тіла, особливо обличчя. Основний удар припадає на очі: це масивні опіки повік, кон’юнктиви та рогівки, що можуть спричинити втрату зору.

Симптоми: сильний біль, неможливість розплющити очі, сльозотеча, світлочутливість і навіть повна втрата зору.

Якщо дитина таки травмувалася, негайно надайте першу допомогу: промийте очі великою кількістю чистої води, не використовуйте жодних інших засобів. І викличте швидку. У більшості випадків такі травми потребують госпіталізації та тривалого лікування.