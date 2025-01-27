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В Одесі дуже велика потреба в донорах крові

Донорів крові чекають у двох локаціях.

В Одесі дуже велика потреба в донорах крові
Ілюстративне фото
Фото: dneprcity.net

На завтра, 28 січня, в Одесі дуже велика потреба в донорах крові.

Про це повідомляє одеська влада.

Зазначається, що у Приморському районі потрібні групи 1(+), 1(-), 2(+). Здача відбуватиметься з 9:00, здати кров зможуть лише громадяни України.

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У Слобідці здача крові відбуватиметься з 9:00 до 12:00, потрібні групи крові 2(+), 2(-), 3(-). Здати кром можуть громадяни України або ВНЖ.

Реєстрація на донацію крові відбувається за цим посиланням. Після реєстрації зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

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