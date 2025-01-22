Ветеран полку «Азов» в реабілітаційному центрі в Києві, 2 листопада 2022 року.

Десять медзакладів Міноборони реконструйовано задля створення безбар’єрного простору для військових, повідомляє пресслужба відомства.

Міністерство оборони України повідомляє, що активно реалізує політику безбар’єрності, спрямовану на створення рівного доступу до медичних послуг для всіх військовослужбовців.

Одним із пріоритетів цієї діяльності є модернізація медичних закладів Міністерства оборони. У межах цієї роботи протягом минулого року у 10 лікарських установах у 9 містах України проведено реконструкцію.

Роботи, зокрема, включали оновлення лікувальних корпусів, створення безбар’єрного простору у приміщеннях, встановлення сучасних ліфтових систем тощо.