Якщо постійно приймати дискримінаційні політики, бізнес не буде заходити у медреформу, – Ковтонюк

Приватні медичні заклади хочуть заходити у програму медичних гарантій, аби лікувати українців за держкошт на рівні з комунальними і державними закладами. утім, для цього є бар’єри.

Частка приватного сектору постійно росте у програмі медичних гарантій – системі, за якою українська медицина існує завдяки запуску медичної реформи.

Але держава досі не дала повноцінного зеленого світла, аби приватний сектор був у рівних правах з комунальним та державним.

Про це в інтерв’ю LB.UA сказав співзасновник Українського центру охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

За його словами, частка приватного сектору у програмі медгарантій росте постійно в усіх показниках, але “відкрити йому двері ми не можемо до кінця”:

“Я згоден, що політики, недавно ухвалені у сфері, були скоріше проти приватного сектору, ніж для нього. Наприклад, останнє про бронювання персоналу. Комунальним закладам бронюємо, приватним — ні. А якщо приватний надає послуги програми медичних гарантій? Про це не подумали. Але хіба він не є публічним, якщо надає послуги людям безплатно за публічні гроші?”, – сказав Ковтонюк.

Він вважає, що головною перешкодою для повноцінного заходу приватного сектору в систему, за якою українці змогли б безоплатно лікуватися там за контрактом з державою, – є ментальний поріг.

“Спочатку треба перепрограмувати мозок. Приватний сектор ми досі, за інерцією сприймаємо, як колись. Коли державний сектор — це ужас, а люди, яких благословив Бог і 1990-ті грішми, мають перевагу по-людськи піти й отримати допомогу приватного сектору. Це наша травма бідних років, бідної молодості й середнього віку для декого, і ми її зі собою несемо”.

Ковтонюк пояснює, що зараз суть приватного сектору змінилася. Програма медичних гарантій не розрізняє — приватний чи державний медзаклад, їй усе одно. Власником медзакладу може бути місцева влада, приватний власник чи навіть церква. Відповідаєш вимогам — надавай меддопомогу. І саме активніша участь приватного ринку могла б рухати процеси на краще, бо “там є енергія, ініціатива”.

“Бізнесовий сектор хоче заходити (у програму медгарантій), але якщо постійно приймати дискримінаційні політики, він туди не влазить. Якщо його не бачити, коли плануєш мережу… Є приватний заклад на території, а маршрути його об'їжджають, хоча там є все необхідне, реанімація. То везіть туди! Але ні. Має бути статус: надавач програми медичних гарантій, законтрактований з НСЗУ. Приватний / не приватний не повинно мати значення. Ми повинні себе ментально переключити на таке мислення”.

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