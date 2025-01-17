Кабмін схвалив Стратегію розвитку системи охорони здоров'я до 2030

Уряд поставив три стратегічні цілі: універсальний доступ громадян до медичних послуг, посилення міжсекторальної координації в управлінні медициною, розвиток людського капіталу і залучення інвестицій.

Кабінет міністрів ухвалив Стратегію розвитку системи охорони здоров'я до 2030 р. Це рамковий документ для української медицини.

Також міністри затвердили план реалізації стратегії на найближчі три роки. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

За словами голови уряду, серед завдань на поточний рік:

долучення відомчих та спеціалізованих медичних закладів до програми медичних гарантій

реалізація п’ятнадцяти пріоритетних регіональних інвестиційних проєктів у медицині

розширення доступу до медичних послуг для ветеранів війни

розширення програми "Доступні ліки"

створення понад 300 амбулаторних реабілітаційних просторів та багато іншого

відновлення "Охматдиту"

подальша розбудова системи якісних укриттів у лікарнях.

Він розповів, що цього року бюджет програми медгарантій зросте на 10 %.

"Ставимо перед собою три стратегічні цілі. Перша – універсальний доступ громадян до медичних послуг. Для цього передбачили розширення ролі первинної ланки меддопомоги та інтеграцію монопрофільних медзакладів до багатопрофільних лікарень. Посилимо систему реагування на загрози пандемій та війни, а також адаптуємо медицину до потреби ветеранів. Частиною змін буде відбудова та модернізація лікарень. Друга стратегічна ціль – посилення міжсекторальної координації в управлінні медициною. Для цього плануємо зміцнити усі ланки управління, в тому числі МОЗ та НСЗУ, Центр громадського здоров'я та інші. Будемо вдосконалювати систему фінансування та ефективного використання ресурсів. Створимо міжсекторальний координаційний механізм. Адаптуємо Україну як майбутнього члена Євросоюзу до медичних стандартів ЄС. Наша третя стратегічна ціль – розвиток людського капіталу та залучення інвестицій. Ідеться про кращу медичну освіту, зокрема за рахунок створення багатопрофільних лікарень при університетах та інтеграції освітньої і наукової роботи. Це також про запровадження сучасних технологій, як телемедицина, інструменти штучного інтелекту", – сказав Шмигаль.

Також планують залучати приватні лікарні до програми медичних гарантій.