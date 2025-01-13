Із резервного фонду держбюджету на "Зимову єПідтримку" уряд додатково виділив 5 млрд

Сьогодні, 13 січня, уряд спрямував з резервного фонду держбюджету додаткові 5 млрд грн на реалізацію програми "Зимова єПідтримка".

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Також удосконалили механізм виплати коштів для людей старше 60-ти років, людей з інвалідністю І і ІІ груп, які отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу через банківські установи, та для недієздатних осіб за заявкою опікуна. Ці громадяни отримають свою тисячу гривень через Укрпошту.

Врегулювали алгоритм обміну інформацією між установами, що реалізують програму "Зимова єПідтримка". Це сприятиме узагальненню даних та інформуванню українців.

"Таким чином усі подані українцями заявки на допомогу будуть виконані, люди отримають кошти і зможуть їх витратити на комунальні, медичні, освітні та інші послуги", – написав Шмигаль у телеграмі.