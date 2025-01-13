Із резервного фонду держбюджету на "Зимову єПідтримку" уряд додатково виділив 5 млрд

Сьогодні, 13 січня, уряд спрямував з резервного фонду держбюджету додаткові 5 млрд грн на реалізацію програми "Зимова єПідтримка".
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Також удосконалили механізм виплати коштів для людей старше 60-ти років, людей з інвалідністю І і ІІ груп, які отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу через банківські установи, та для недієздатних осіб за заявкою опікуна. Ці громадяни отримають свою тисячу гривень через Укрпошту.
Врегулювали алгоритм обміну інформацією між установами, що реалізують програму "Зимова єПідтримка". Це сприятиме узагальненню даних та інформуванню українців.
"Таким чином усі подані українцями заявки на допомогу будуть виконані, люди отримають кошти і зможуть їх витратити на комунальні, медичні, освітні та інші послуги", – написав Шмигаль у телеграмі.
- Станом на 7 січня понад 8 млн українців уже отримали тисячу гривень зимової підтримки.
- 10 грудня тим, хто подавав заявку на програму "Зимова єПідтримка", почали виплачувати гроші. Таких станом на 1 грудня, за даними міністерки економіки Юлії Свириденко, було 1,8 млн серед дорослих і 520 тис. дітей.
- Як прогнозують в уряді, виплатами скористаються близько 15 млн українців. За песимістичним сценарієм — 10 млн.
- Куди підуть гроші тих, хто відмовився від виплат; чи справді є проблеми з передачею даних банківських рахунків і чи може така щедрість держави призвести до інфляції, про це у матеріалі lb.ua.