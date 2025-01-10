Шмигаль: загрози імпорту електроенергії з Європи в Україну через загрози Фіцо — немає

Україна зараз отримує імпорт у необхідних обсягах, зокрема, зі Словаччини.

Попри погрози Прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо щодо обмеження імпорту електроенергії з Європи в Україну, загрози припинення постачання немає.

Про це Денис Шмигаль заявив під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді, пише "Інтерфакс-Україна".

"Словацька енергомережа є частиною об'єднаної європейської мережі. Навіть якби вони технічно змогли закрити на ремонт на якийсь короткий період свої входи в Україну, то згідно з правилами об'єднаного ринку, обсяг е/е пропорційно перерозподіляється між країнами-постачальниками. Польща та інші наші сусіди заявили, що готові співпрацювати в разі потреби. Тому на зараз якоїсь загрози обмеження обсягів імпорту е/е немає", — каже Шмигаль.

За словами прем'єра, Україна в прямому контакті з Європейською комісією, що уважно стежить за ситуацією, а рішення щодо імпорту мають ухвалювати не словацькі оператори, а об'єднана енергомережа.

Прем'єр додає, що одразу після заяв Фіцо Міністерство енергетики України негайно звернулося до всіх трьох європейських інстанцій, від яких залежить стабільність енергопостачань: Єврокомісії, мережі системних операторів континентальної Європи ENTSO-E та Energy Community.

Глава Уряду наголосив, що Україна зараз отримує імпорт у необхідних обсягах, зокрема, зі Словаччини.