Торік за "данською моделлю" ЗСУ отримали озброєння на понад 500 млн євро

Україна та Данія підбили підсумки співпраці за "данською моделлю" підтримки української оборонної промисловості у 2024. Завдяки цій ініціативі Збройні сили України отримали озброєння на загальну суму майже 538 млн євро.
Як розповіли у Міноборони України, ці кошти – результат угод, які були укладені торік з Міністерством оборони Данії щодо фінансування проєктів закупівлі озброєння в українських виробників. Джерела фінансування – це уряди Данії (125 млн євро через данський національний Ukraine Fund), Швеції (20 млн євро), Ісландії (2,7 млн євро) та відсотки від заморожених російських активів (390 млн євро).
"Закуплена техніка вже доводить свою ефективність на полі бою, зміцнюючи нашу здатність протистояти ворогу та наближати перемогу. Ми сподіваємося, що приклад Данії надихне інші країни на схожі ініціативи, адже це допоможе зробити спільний внесок у майбутню безпеку Європи та світу", – зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.
А міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен висловив сподівання, що більше країн розглянуть можливість підтримки України через її оборонну промисловість і пообіцяв, що його країна й надалі лідируватиме.
Як зазначили в українському міністерстві, Данія не припиняє підтримувати Україну. Вже зарезервовано 135 млн євро для подальших закупівель в українській оборонній промисловості у 2025 р. Крім того, від Норвегії планують направити приблизно 43 млн євро.
- У 2024 Україна започаткувала з Данією новий механізм фінансування закупівель озброєння для ЗСУ, який отримав назву «"данської моделі". Вона передбачає фінансування українських оборонних підприємств іноземними країнами.
- Україна формує перелік проєктів, що потребують фінансування, а данські фахівці перевіряють рекомендовані компанії, оцінюють їхню спроможність та досвід виконання контрактів.
- На першому етапі реалізації «"данської моделі" Україна отримала самохідні артилерійські установки "Богдана". Згодом було профінансовано виробництво безпілотників великої дальності, протитанкових і протикорабельних ракет.
- 13 червня 2024 Україна і Данія підписали меморандум щодо закупівлі озброєння і військової техніки в українських виробників.
- Ще навесні міністр оборони Данії виступив з ініціативою, щоб Данія у співпраці з Україною розміщувала замовлення безпосередньо в українському ОПК.