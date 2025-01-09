Торік за "данською моделлю" ЗСУ отримали озброєння на понад 500 млн євро

Україна та Данія підбили підсумки співпраці за "данською моделлю" підтримки української оборонної промисловості у 2024. Завдяки цій ініціативі Збройні сили України отримали озброєння на загальну суму майже 538 млн євро.

Як розповіли у Міноборони України, ці кошти – результат угод, які були укладені торік з Міністерством оборони Данії щодо фінансування проєктів закупівлі озброєння в українських виробників. Джерела фінансування – це уряди Данії (125 млн євро через данський національний Ukraine Fund), Швеції (20 млн євро), Ісландії (2,7 млн євро) та відсотки від заморожених російських активів (390 млн євро).

"Закуплена техніка вже доводить свою ефективність на полі бою, зміцнюючи нашу здатність протистояти ворогу та наближати перемогу. Ми сподіваємося, що приклад Данії надихне інші країни на схожі ініціативи, адже це допоможе зробити спільний внесок у майбутню безпеку Європи та світу", – зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.

А міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен висловив сподівання, що більше країн розглянуть можливість підтримки України через її оборонну промисловість і пообіцяв, що його країна й надалі лідируватиме.

Як зазначили в українському міністерстві, Данія не припиняє підтримувати Україну. Вже зарезервовано 135 млн євро для подальших закупівель в українській оборонній промисловості у 2025 р. Крім того, від Норвегії планують направити приблизно 43 млн євро.