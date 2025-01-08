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Німеччина виділила Україні $400 тисяч на проведення інвентаризації лісів і створення лісового кадастру

Допомогу надає, зокрема, Федеральне міністерство продовольства та сільського господарства.

Німеччина виділила Україні $400 тисяч на проведення інвентаризації лісів і створення лісового кадастру
український ліс
Фото: прокуратура

Німеччина виділила 400 тисяч доларів для зміцнення потенціалу України для забезпечення стратегічного планування ведення лісового господарства і державного лісового кадастру.

Про це повідомив очільник Держлісагенства Віктор Смаль.

За його словами, допомогу надає Федеральне міністерство продовольства та сільського господарства в межах проєкту «Укріплення планування лісового господарства для ефективнішого використання деревини в умовах війни в Україні через відновлення Української асоціації лісогосподарських планувальників».

Смаль додав, що співпраця в межах цього проєкту передбачає, зокрема, придбання «Укрдержліспроектом» обладнання та інструментів для проведення національної інвентаризації лісів, а також розробку технічного завдання для створення Державного лісового кадастру.

  • Держлісагентство тим часом торік почало роботу над комплексною системою для GPS-моніторингу за транспортними засобами, які перевозять деревину в Україні.
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