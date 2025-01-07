Міжнародні резерви України зросли торік на 8% до $43,8 млрд

У 2025 Україна розраховує отримати близько 38 млрд дол. США від міжнародних партнерів.

Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2025, за попередніми даними, становили 43 787,6 млн дол. США. В грудні 2024 вони зросли на 9,7% порівняно з листопадом завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Як розповіли у НБУ, загалом динаміку резервів у грудні 2024 визначала низка чинників. Зокрема, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 9 млрд 461 млн дол. США. З цієї суми:

4, 411,1 млн дол. США – макрофінансова допомога від ЄС;

3 935,3 млн дол. США – від Світового банку, в тому числі через механізм DPL від США, Японії та Великої Британії;

1 088,8 млн. дол. США – від МВФ;

25,9 млн. дол. США – від інших кредиторів.

Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 132,6 млн дол. США, з яких:

75,2 млн дол. США – борг перед Світовим банком;

4,5 млн дол. США – борг перед ЄБРР;

52,9 млн дол. США – борг перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 252,0 млн дол. США.

Також ще одним чинником, який визначав динаміку резервів у грудні 2024, були операції Національного банку на валютному ринку України.

Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 5 308,9 млн дол. США та викупив до резервів 0,4 млн дол. США. Чистий продаж валюти НБУ в грудні становив 5 308,5 млн дол. США, збільшившись майже вдвічі порівняно з листопадом. Зростання інтервенцій НБУ з продажу валюти минулого місяця пов'язане насамперед із традиційним сезонним чинником – активізацією бюджетних видатків та операцій бізнесу наприкінці року.

Вплинула на динаміку резервів у останньому місяці року і переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

У грудні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на 92,4 млн дол. США.

Загалом упродовж 2024 міжнародні резерви України збільшилися на 8%.

Минулого року Україна отримала потужну світову фінансову підтримку – близько 42 млрд дол. США. Найбільша фінансова допомога надійшла від Євросоюзу – 17,5 млрд дол. США, Сполучених Штатів Америки – 6,8 млрд дол. США, Світового банку – 6,1 млрд дол. США, МВФ – 5,3 млрд дол. США, Японії – 4,3 млрд долю США, Канади – 1,8 млрд дол. США.

Крім того, у 2024 країна отримала понад 3,5 млрд дол. США завдяки розміщенню валютних ОВДП. Це разом із міжнародною допомогою дало змогу:

компенсувати виплати країни за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті (6,7 млрд дол. США) та виплати Міжнародному валютному фонду (3,4 млрд дол. США);

компенсувати чисті інтервенції НБУ з продажу валюти (34,8 млрд дол. США), що здійснювалися для компенсації структурного дефіциту на валютному ринку та згладжування надмірних курсових коливань в умовах керованої гнучкості обмінного курсу;

наростити міжнародні резерви до рівня, що є достатнім, щоб і надалі підтримувати курсову стійкість.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,5 місяця майбутнього імпорту.

У 2025 Україна розраховує отримати близько 38 млрд доларів США від міжнародних партнерів. Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, тому спроможність НБУ підтримувати достатній рівень міжнародних резервів та забезпечувати стійкість валютного ринку залишиться високою.