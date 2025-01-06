Rheinmetall виготовить для України 180 000 боєприпасів до установок Gepard

Міністерство оборони України замовило у німецького концерну Rheinmetall додаткові 35-мм боєприпаси для зенітної установки Gepard. Їх фінансує Німеччина.

Як зазначили у компанії, нове замовлення зробили у грудні минулого року. Воно включає 180 000 боєприпасів HEI-T (фугасно-запалювальний пристрій із трасуючим механізмом).

Вартість угоди не називають, але зазначають, що це "двозначне число мільйонів євро".

Замовлені боєприпаси можна використовувати для ефективної боротьби з різними повітряними цілями, зокрема, із безпілотниками.

Снаряди вироблятимуть на заводі Rheinmetall в німецькомуУнтерлюсі. У зв’язку зі збільшенням попиту на 35-мм боєприпаси, навесні 2023 року виробничу лінію на заводі відновили за дуже короткий час.

У грудні минулого року стало відомо, що Rheinmetall поставить Україні десятки тисяч зарядів до 155-мм артилерії на близько 9 мільйонів євро.

Перед цим компанія отримала замовлення на 20 БМП Marder для України за кошти Німеччини. Техніка має надійти протягом першої половини 2025 року.

Німецький концерн Rheinmetall за підтримки уряду Німеччини підписали контракт з Україною про надання послуг супутникової розвідки.