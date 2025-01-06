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Rheinmetall виготовить для України 180 000 боєприпасів до установок Gepard

Замовлення фінансує Німеччина.

Rheinmetall виготовить для України 180 000 боєприпасів до установок Gepard
35-мм боєприпаси до зенітної самохідної установки «Gepard» ЗСУ.
Фото: Bild

Міністерство оборони України замовило у німецького концерну Rheinmetall додаткові 35-мм боєприпаси для зенітної установки Gepard. Їх фінансує Німеччина. 

Як зазначили у компанії, нове замовлення зробили у грудні минулого року. Воно включає 180 000 боєприпасів HEI-T (фугасно-запалювальний пристрій із трасуючим механізмом).

Вартість угоди не називають, але зазначають, що це "двозначне число мільйонів євро". 

Замовлені боєприпаси можна використовувати для ефективної боротьби з різними повітряними цілями, зокрема, із безпілотниками. 

Снаряди вироблятимуть на заводі Rheinmetall в німецькомуУнтерлюсі. У зв’язку зі збільшенням попиту на 35-мм боєприпаси, навесні 2023 року виробничу лінію на заводі відновили за дуже короткий час.

  • У грудні минулого року стало відомо, що Rheinmetall поставить Україні десятки тисяч зарядів до 155-мм артилерії на близько 9 мільйонів євро.
  • Перед цим компанія отримала замовлення на 20 БМП Marder для України за кошти Німеччини. Техніка має надійти протягом першої половини 2025 року. 
  • Німецький концерн Rheinmetall за підтримки уряду Німеччини підписали контракт з Україною про надання послуг супутникової розвідки.
  • У лютому 2023 року компанія Rheinmetall отримала замовлення на постачання в Україну 300 тис. боєприпасів Gepard.
  • На сьогоднішній день Німеччина передала загалом 55 зенітних установок Gepard в Україну, які були списані Бундесвером. Вони більше двох років доводили свою ефективність у протиповітряній обороні.
  • Rheinmetall також постачає Україні різноманітні найсучасніші системи протиповітряної оборони, такі як Skynex, використовуючи програмовані боєприпаси AHEAD airburst. 
  • Компанія є одним із провідних виробників комплексних систем протиповітряної оборони на основі гармат і єдиним постачальником повного спектру систем управління вогнем, захищених і інтегрованих пускових установок керованих ракет. Системи доповнюються системами повітряного спостереження та радіолокаційними технологіями з радарами пошуку та виявлення.
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