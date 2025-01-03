Гетманцев: у 2024 прямі іноземні інвестиції в Україну скоротились на 14% у річному вимірі

За 11 місяців 2024 року прямі іноземні інвестиції в Україну скоротились на 14% у річному вимірі.

Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів Данило Гетманцев.

За даними НБУ, за згаданий період платіжний баланс звели із дефіцитом $3,1 млрд проти $8,4 млрд профіциту за аналогічний період минулого року.

«З врахуванням грудневих рекордних надходжень зовнішнього офіційного фінансування від партнерів (+9,2 млрд. дол.) та таких же рекордних інтервенцій НБУ на підтримку курсу (-5,3 млрд. дол.), а також тенденцій у зовнішній торгівлі, за підсумками року сальдо платіжного балансу буде близьким до нуля. Це можна вважати хорошими результатом як для повномасштабної війни та є однією з ознак макрофінансової стійкості», - підсумував нардеп.

Він також відзначив високий і стійкий дефіцит рахунку поточних операцій (РПО)

«За 11 місяців цього року він розширився до 13,9 млрд. дол. (проти 8,7 млрд. дол. за 11 місяців 2023 року). За підсумками року дефіцит РПО перевищить 8% ВВП (5,3% у 2023 році). За оцінками МВФ, дефіцит РПО вищий за 5% ВВП у довгостроковій перспективі є нестійкими та несе ризики для макрофінансової стабільності», - зауважив Гетманцев.

Очільник фінансового комітету Ради додав, що скорочення прямих іноземних інвестицій, низька частка нових інвестицій є негативною тенденцією. Гетманцев зазначив, що уряд і Мінекономіки зокрема попри війну мають показати «більший результат у залученні іноземних інвесторів, що є життєво необхідним як для макрофінансові стійкості, так і прискорення економічного зростання у довгостроковій перспективі».