Генштаб ЗСУ: На Покровському напрямку зафіксували 26 атак росіян на українські позиції

У Курській області РФ українські військові відбили 17 атак окупантів, ще 16 боїв тривають.

Станом на 16.00 3 січня на фронті відбулися 92 бойові зіткнення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Від обстрілів із території РФ потерпають прикордонні населені пункти, зокрема, Попівка, Бачівськ Сумської області; Карповичі Чернігівської області; Тимофіївка Харківської області. Авіаударів КАБами росіяни завдали по районах Попівка та Олександрівка Сумської області; Грем’ячка Чернігівської області.

Українські воїни відбили одну атаку в районі Вовчанська на Харківському напрямку.

На Лиманському загарбницька армія атакувала п’ять разів поблизу Надії, Макіївки, Григорівки та в напрямку Чернещини. Чотири атаки противника відбиті, одне боєзіткнення триває.

На Краматорському українські захисники відбивають сім спроб окупантів просунутись вперед в районі Часового Яру, Білої Гори, в напрямку Предтечиного та Ступочок.

На Торецькому противник атакував чотири рази неподалік населених пунктів Диліївка, Торецьк та Щербинівка. Три бої завершилися без успіху для окупантів, ще один продовжується.

На Покровському з початку доби окупанти здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Піщане, Звірове, Солоне, Котлине та Покровськ. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 16 атак, 10 боєзіткнень досі тривають.

На Курахівському ворог дев’ять разів атакував поблизу Петропавлівки, Курахового та Шевченка. П’ять боїв завершені, ще чотири продовжуються.

На Времівському окупанти п’ять разів безрезультатно атакували позиції наших військ біля Янтарного та в напрямку Костянтинополя і Новосілки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Зеленого Поля та Новополя, скинувши сім КАБ та застосувавши некеровані авіаракети.

На Оріхівському ворог продовжує обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури, один раз намагався просунутись в напрямку Новоандріївки. Противник завдав авіаударів некерованими ракетами по Лобковому, Щербаках та П’ятихатках.

На Придніпровському російські загарбники один раз без успіху штурмував позиції наших оборонців.

У Курській області українські оборонці відбили 17 атак загарбників, ще 16 боєзіткнень тривають. Також російські війська завдали трьох авіаційних ударів по території РФ, скинувши при цьому три КАБ.