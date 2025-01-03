У грудні до Білорусі залетіли 145 «шахедів», якими Росія атакувала Україну

145 «шахедів» із РФ залетіли до Білорусі за грудень, а всього за 2024 рік – 395 БпЛА.
Про це повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн».
Дрони потрапляли на білоруську територію майже щодня. Загалом же зі 145 БпЛА 36 повернулися до України та Росії, а решту 109 зникли.
«Усього ж за 2024 рік «Беларускі Гаюн» зафіксував 395 заходів БПЛА до Білорусі з України та РФ, з них 5 розвідувальних дронів. За рік підтверджено 10 випадків збиття чи падіння «шахедів» у Білорусі та Латвії, а також 1 випадок руйнування будівлі, внаслідок падіння БПЛА», - повідомили аналітики.
із 395 БпЛА за 2024 рік:
- 196 повернулися до України та Росії;
- 189 зникли;
- 10 збиті/впали в Білорусі та Латвії.