У грудні до Білорусі залетіли 145 «шахедів», якими Росія атакувала Україну

Загалом за минулий рік у Білоруі зафіксували 395 заходів різних БпЛА з Росії.

145 «шахедів» із РФ залетіли до Білорусі за грудень, а всього за 2024 рік – 395 БпЛА.

Про це повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Дрони потрапляли на білоруську територію майже щодня. Загалом же зі 145 БпЛА 36 повернулися до України та Росії, а решту 109 зникли.

«Усього ж за 2024 рік «Беларускі Гаюн» зафіксував 395 заходів БПЛА до Білорусі з України та РФ, з них 5 розвідувальних дронів. За рік підтверджено 10 випадків збиття чи падіння «шахедів» у Білорусі та Латвії, а також 1 випадок руйнування будівлі, внаслідок падіння БПЛА», - повідомили аналітики.

із 395 БпЛА за 2024 рік: