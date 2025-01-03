Через російську атаку на Київ загинуло подружжя науковців Ігор Зима та Олеся Сокур
Через російську атаку на Київ загинуло подружжя науковців Ігор Зима та Олеся Сокур
У Німеччині через феєрверки у новорічну ніч загинули 5 людей. У Берліні затримали сотні людей
У Німеччині через феєрверки у новорічну ніч загинули 5 людей. У Берліні затримали сотні людей
ГУР: солдати армії КНДР на Курщині понапивались у новорічну ніч
ГУР: солдати армії КНДР на Курщині понапивались у новорічну ніч
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
​​Без російського транзиту. Що буде з газом у новому році
​​Без російського транзиту. Що буде з газом у новому році
​З 1 січня розширено список медпрепаратів за програмою “Доступні ліки”
​З 1 січня розширено список медпрепаратів за програмою “Доступні ліки”
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Митрополит ПЦУ Федір: «Як тільки були успіхи на фронті — переходів до ПЦУ більшало. Як хитався — процес зупинявся»
Митрополит ПЦУ Федір: «Як тільки були успіхи на фронті — переходів до ПЦУ більшало. Як хитався — процес зупинявся»
ГоловнаСуспільствоВійна

Мешканка Харкова отримала 10 років тюрми за коригування ракетних ударів росіян

Такий строк жінка отримала з урахування співпраці зі слідством.

Мешканка Харкова отримала 10 років тюрми за коригування ракетних ударів росіян
Фото: прокуратура

Реальний термін ув’язнення отримала ще одна учасниця агентурної групи ФСБ, яка наводила російські удари на пункти базування оборонців Харкова, повідомляє СБУ. 

Співробітники СБУ затримали цю фігурантку і двох її спільників у 2023 році. За матеріалами української спецслужби, двоє інших агентів уже отримали тюремні строки покарання.

Наразі з урахуванням співпраці зі слідством суд призначив третій коригувальниці 10 років позбавлення волі.

Зловмисницею виявилася 45-річна мешканка Харкова, яку ФСБ дистанційно завербувала на початку повномасштабної війни.

Щоб отримати координати потенційних цілей, жінка об’їжджала місто і фіксувала місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони.

Під час розвідувальних вилазок інформаторка фотографувала периметри військових об’єктів, а також позначала їхні геолокації на гугл-картах.

Отримані розвіддані вона месенджером передавала ФСБ через «зв’язкового» – колишнього співмешканця, який ще у 2017 році виїхав до Росії, а згодом вступив до російської ПВК «Вагнер».

При обшуку у зловмисниці вилучили мобільний телефон і комп’ютерну техніку із доказами співпраці з окупантами.

На підставі зібраних слідчими Служби безпеки доказів суд визнав її винною за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ, вчинене з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України).

Тривають комплексні заходи, щоб виявити і покарати «зв’язкового» російської інформаторки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies