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Головне за ніч та ранок п'ятниці, 3 січня: 60 збитих БПЛА, загиблі на Київщині та Донеччині, 138 бойових зіткнень

Понад 1000 ліквідованих окупантів, мирні перемовини щодо Гази, спроба заарештувати експрезидента Південної Кореї.

Головне за ніч та ранок п'ятниці, 3 січня: 60 збитих БПЛА, загиблі на Київщині та Донеччині, 138 бойових зіткнень
Війна з Росією
Фото: 103 ОБр ТрО

Уночі росіяни атакували українські регіони із застосуванням 93 ударних безпілотників. 60 з них було знищено силами протиповітряної оборони, ще 26 локаційно втрачені. Зафіксовано влучання по приватних підприємствах та багатоквартирних будинках на Донеччині та Чернігівщині.

Внаслідок атаки у Київській області загинув водій вантажівки, ще четверо людей зазнали поранень, включно з 16-річним хлопцем. Зруйновано приватні оселі.

На Донеччині за добу росіяни вбили одного мирного жителя у Часовому Яру.

Генштаб прозвітував про 138 бойових зіткнень за добу, з них майже 40 відбулися на Покровському напрямку. Ворог здійснив 3800 обстрілів, завдав численних авіаударів. Детальніше про ситуацію на фронті - у новині

Сили оборони ліквідували 1080 окупантів. Було знищено 14 бойових броньованих машин, 1 танк, 3 артилерійські системи, 1 реактивну систему залпового вогню, 41 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн. 

Ізраїль заявив про делегування повноважень представляти країну на мирних переговорах за посередництва Катара, які стануть останньою спробою підписати угоду про припинення вогню у Смузі Гази до початку другої президентської каденції у США Дональда Трампа

Нові подробиці з'явилися у справі про підрив автомобіля Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі біля готелю, який належить Дональду Трампу: поліція вважає цей інцидент не терактом, а суїцидом. Загиблий водій виявився військовослужбовцем зі стажем. 

У Південній Кореї правоохоронці спробували провести затримання колишнього президента Юн Сок Йоля, відстороненого в порядку імпічменту. Проте їм завадила це зробити служба безпеки, а також протестувальники, які зібралися біля офісу ексглави держави. 

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