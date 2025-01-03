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Оборонці неба збили 60 із 93 російських ударних дронів

Ще 26 ворожих безпілотників не досягли цілей. 

Оборонці неба збили 60 із 93 російських ударних дронів
ППО
Фото: Сумська ОВА

У ніч на 3 січня 2025 (із 21.00 2 січня) противник атакував 93-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО збила 60 із них, а ще 26 – локаційно втрачені. 

Як повідомили у Повітряних силах, Росія запускала ударні дрони із Брянська, Міллерово, Орла. 

Станом на 09.00 підтверджено збиття 60 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській областях.

Через активну протидію Сил оборони 26 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків), один – в повітрі.

Внаслідок російської дронової атаки зафіксовано кілька влучань ударних БпЛА по приватних підприємствах та багатоквартирних будинках на Донеччині та Чернігівщині. Також збиті "шахеди" завдали шкоди і на Київщині: у кількох районах пошкоджено приватні будинки та авто. На жаль, є загиблий та постраждалі.

Фото: Повітряні сили

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

За 2024 рік українська ППО збила понад 1300 ракет та 11 200 ударних дронів ворога. 

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