Вранці через ворожий обстріл на Харківщині загорівся ангар

Сьогодні, 3 січня о 07:22 у м.Богодухів на Харківщині унаслідок обстрілу загорілося ангарне приміщення цивільного підприємства. Попередньо – без постраждалих.
Про це повідомили у Харківській ОВА.
Вчора, близько 21:16 у с.Золочів Богодухівського району відбулося влучання на відкритій території. Пошкоджено 5 приватних домоволодінь, господарчу споруду та енергомережі.
Також о 16:10 у с.Окіп цього ж району два КАБи влучили на відкритій території за межами села. Без руйнувань.
Ворог обстріляв центр с.Борова Ізюмського району. Пошкоджено екскаватор, будівлю освітньої установи, спортивна та інша інфраструктури.
Перед цим у Харківському районі поблизу села Борщова зафіксовано два влучання в землю.
- На Харківському напрямку ворог двічі намагався штурмувати позиції наших військ в районі Вовчанська. Отримав відсіч.
- Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Западного, Дворічної та Кругляківки на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося чотири атаки окупантів.
В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 7 людей (серед них 2 дітей).
- На Харківщині від російських обстрілів упродовж доби найбільше страждав Богодухівський район.