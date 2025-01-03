Вранці через ворожий обстріл на Харківщині загорівся ангар

У Ізюмському районі ворог пошкодив екскаватор, будівлю освітньої установи, спортивну та іншу інфраструктуру.

Сьогодні, 3 січня о 07:22 у м.Богодухів на Харківщині унаслідок обстрілу загорілося ангарне приміщення цивільного підприємства. Попередньо – без постраждалих.

Про це повідомили у Харківській ОВА.

Вчора, близько 21:16 у с.Золочів Богодухівського району відбулося влучання на відкритій території. Пошкоджено 5 приватних домоволодінь, господарчу споруду та енергомережі.

Також о 16:10 у с.Окіп цього ж району два КАБи влучили на відкритій території за межами села. Без руйнувань.

Ворог обстріляв центр с.Борова Ізюмського району. Пошкоджено екскаватор, будівлю освітньої установи, спортивна та інша інфраструктури.

Перед цим у Харківському районі поблизу села Борщова зафіксовано два влучання в землю.

Фото: Харківська ОВА Наслідки обстрілу Харківщини

На Харківському напрямку ворог двічі намагався штурмувати позиції наших військ в районі Вовчанська. Отримав відсіч.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Западного, Дворічної та Кругляківки на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося чотири атаки окупантів.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 7 людей (серед них 2 дітей).