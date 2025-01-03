​З 1 січня розширено список медпрепаратів за програмою “Доступні ліки”
​З 1 січня розширено список медпрепаратів за програмою “Доступні ліки”
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
З 1 січня всі медзаклади зможуть офіційно брати кошти в пацієнтів, – пояснюємо, як влада хоче бороти платежі «в кишеню»
У Німеччині через феєрверки у новорічну ніч загинули 5 людей. У Берліні затримали сотні людей
У Німеччині через феєрверки у новорічну ніч загинули 5 людей. У Берліні затримали сотні людей
Через російську атаку на Київ загинуло подружжя науковців Ігор Зима та Олеся Сокур
Через російську атаку на Київ загинуло подружжя науковців Ігор Зима та Олеся Сокур
Зеленський: Зупинка транзиту російського газу - це одна з найбільших поразок Москви
Зеленський: Зупинка транзиту російського газу - це одна з найбільших поразок Москви
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
Не можна все виправдати війною або як гусінь з’їдає освітній садок
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
​​Без російського транзиту. Що буде з газом у новому році
​​Без російського транзиту. Що буде з газом у новому році
ГУР: солдати армії КНДР на Курщині понапивались у новорічну ніч
ГУР: солдати армії КНДР на Курщині понапивались у новорічну ніч
ГоловнаСуспільствоВійна

Вранці через ворожий обстріл на Харківщині загорівся ангар

У Ізюмському районі ворог пошкодив екскаватор, будівлю освітньої установи, спортивну та іншу інфраструктуру.

Вранці через ворожий обстріл на Харківщині загорівся ангар
Наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА

Сьогодні, 3 січня о 07:22 у м.Богодухів на Харківщині унаслідок обстрілу загорілося ангарне приміщення цивільного підприємства. Попередньо – без постраждалих. 

Про це повідомили у Харківській ОВА. 

Вчора, близько 21:16 у с.Золочів Богодухівського району відбулося влучання на відкритій території. Пошкоджено 5 приватних домоволодінь, господарчу споруду та енергомережі.

Також о 16:10 у с.Окіп цього ж району два КАБи  влучили на відкритій території за межами села. Без руйнувань.

Ворог обстріляв центр с.Борова Ізюмського району. Пошкоджено екскаватор, будівлю освітньої установи, спортивна та інша інфраструктури.

Перед цим у Харківському районі поблизу села Борщова зафіксовано два влучання в землю. 

Наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА
Наслідки обстрілу Харківщини

  • На Харківському напрямку ворог двічі намагався штурмувати позиції наших військ в районі Вовчанська. Отримав відсіч.
  • Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Западного, Дворічної та Кругляківки на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося чотири атаки окупантів.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 7 людей (серед них 2 дітей).

  • На Харківщині від російських обстрілів упродовж доби найбільше страждав Богодухівський район.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies