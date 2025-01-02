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На Харківщині від російських обстрілів упродовж доби найбільше страждав Богодухівський район

Через обстріли зазнала ушкоджена цивільна інфраструктура, пошкоджені будинки та авто. 

На Харківщині від російських обстрілів упродовж доби найбільше страждав Богодухівський район
Фото ілюстративне
Фото: Харківська ОВА

Через російські удари КАБами у Харківській області пошкоджені будинки. Найбільше від обстрілів постраждав Богодухівський район. 

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

У с.Турове Богодухівського району близько 20:18 внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено два приватних домоволодіння.

Поред цим, о 20:00 росіяни атакували Золочівську ТГ Богодухівського району. Здійснено удари КАБ по с. Стогнії, без руйнувань, а також по с. Ковалі, попередньо пошкоджено чотири приватні будинки та господарчі споруди.

Із 15:00 по 17:00 росіяни завдали ударів КАБами за межами с. Заводське, с. Петрівка, с. Уди Богодухівського району. Без руйнувань. 

О 09:40 у м. Куп’янськ унаслідок скиду боєприпасу з БпЛА пошкоджено легковий автомобіль.

Біля 09:00 у с. Козача Лопань унаслідок обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Колісниківки, Загризового, Лозової та Нової Кругляківки.

  • З прифронтових Куп'янського та Борівського напрямків Харківщини вдалося евакуювати 11 тисяч цивільних. 
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