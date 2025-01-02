На Харківщині від російських обстрілів упродовж доби найбільше страждав Богодухівський район

Через обстріли зазнала ушкоджена цивільна інфраструктура, пошкоджені будинки та авто.

Через російські удари КАБами у Харківській області пошкоджені будинки. Найбільше від обстрілів постраждав Богодухівський район.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У с.Турове Богодухівського району близько 20:18 внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено два приватних домоволодіння.

Поред цим, о 20:00 росіяни атакували Золочівську ТГ Богодухівського району. Здійснено удари КАБ по с. Стогнії, без руйнувань, а також по с. Ковалі, попередньо пошкоджено чотири приватні будинки та господарчі споруди.

Із 15:00 по 17:00 росіяни завдали ударів КАБами за межами с. Заводське, с. Петрівка, с. Уди Богодухівського району. Без руйнувань.

О 09:40 у м. Куп’янськ унаслідок скиду боєприпасу з БпЛА пошкоджено легковий автомобіль.

Біля 09:00 у с. Козача Лопань унаслідок обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Колісниківки, Загризового, Лозової та Нової Кругляківки.