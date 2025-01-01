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ОВА: з прифронтових громад Харківщини евакуювали 11 тисяч цивільних

Жителів прифронтових територій Харківщини, де відсутнє газопостачання, забезпечують балонами зі скрапленим газом.

ОВА: з прифронтових громад Харківщини евакуювали 11 тисяч цивільних
Поліцейські евакуюють мирних мешканців з Куп’янського району
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

З прифронтових Куп'янського та Борівського напрямків Харківщини вдалося евакуювати 11 тисяч цивільних. 

Про це в телеефірі повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Евакуація цивільних з громад: майже 6500 людей з Куп’янського та майже 4500 з Борівського напрямків вже вивезли у безпечні місця", — заявив Синєгубов. 

Харківська область друга в країні, де жителям прифронтових та деокупованих населених пунктів, в яких відсутнє централізоване газопостачання розпочали передавати безкоштовні балони зі скрапленим газом.

"У результаті ефективної співпраці Харківської ОВА з заступницею керівника Офісу Президента Іриною Верещук, Міністерством енергетики України, ПАТ "Укрнафта" вже майже 100 балонів зі скрапленим газом доставлені до сіл Ізюмського району. Забезпечуємо соціально вразливі категорії населення. Дякуємо за реалізацію важливого проєкту!", — додає очільник ОВА.

Загальна потреба у скрапленому газі — 22 440 домогосподарств. Найближчим часом плануємо продовжити забезпечувати жителів Ізюмського району.

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