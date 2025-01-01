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У новорічну ніч в Україні затримали 300 порушників комендантської години

Правоохоронці кажуть, що в цілому все пройшло досить спокійно. 

У новорічну ніч в Україні затримали 300 порушників комендантської години
Фото: НПУ

Заступник начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції Анатолій Серединський в телеефірі заявив, що до відділків Нацполіції доставили 300 людей за порушення комендантської години в новорічну ніч, передає Укрінформ. 

“В цілому виявили близько 300 людей, які порушували комендантську годину. З ними провели профілактичні бесіди і перевірили на причетність до диверсійної роботи, що не підтвердилося. В цілому все пройшло досить спокійно”, – сказав він.

За словами Серединського, правоохоронці зареєстрували 35 повідомлень з приводу подій, пов’язаних з Новим роком. В основному вони стосувалися побутових конфліктів або перебування громадян напідпитку.

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Крім того, поліцейські зареєстрували 24 повідомлення, пов’язані з використанням піротехніки. Відносно громадян, які зробили ці правопорушення, вживаються заходи для притягнення їх до відповідальності.

Серединський зауважив, що за використання піротехніки під час воєнного стану передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність. За використання піротехніки у новорічну ніч зареєстроване одне кримінальне провадження.

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