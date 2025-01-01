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Поліція перевіряє випадки запусків салютів у містах України

Використання піротехніки під час повномасштабної війни заборонене.

Поліція перевіряє випадки запусків салютів у містах України
Незаконні салюти
Фото: Нацполіція

Попри очевидну заборону на запуск салютів в Україні, увечері 31 грудня соцмережі повідомляли про випадки порушення закону у великих містах.

Столична поліція на своїй сторінці у Telegram заявила, що проводить перевірку інформації про запуск піротехніки в одному із районів Києва. На місце для встановлення обставин поїхали наряди.

За повідомленням "Суспільного", так само правоохоронці відреагували на світлини та відео у соцмережах про салюти в Одесі. 

Якщо салюти запускала одна людина, її дії можуть бути кваліфіковані як хуліганство, а покаранням слугуватиме штраф до 34 тисяч гривень. Натомість таке ж порушення з боку групи людей передбачає суворіший вирок - обмеження волі до 5 років і навіть ув'язнення на термін до 4 років. 

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