Президент Італії назвав мир для України "нагальним питанням"

Італійський президент Серджіо Маттарелла у своєму новорічному зверненні до громадян заявив про те, що мир "ніколи ще не був настільки нагальним та гостро необхідним, як зараз".

Як пише "Укрінформ", глава держави закликав до припинення бойових дій між Росією та Україною та у Смузі Гази, а також звільнення ізраїльських заручників, яких утримує ХАМАС. Маттарелла поскаржився, що через безпекову ситуацію у світі витрати Італії на оборону зросли на майже 2,5 мільярди доларів – це "більше, ніж було виділено на нещодавню конференцію у Баку щодо боротьби з кліматичними змінами, яка життєво необхідна людству".

Президент назвав проявами патріотичності "службу лікарів швидкої допомоги, яку вони здійснюють у ризикованих, а іноді й небезпечних умовах, роботу вчителів, які присвячують себе навчанню молоді, ведення бізнесу із соціальною відповідальністю та увагою до безпеки".