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Російська армія завдала ракетного удару по Одещині, один чоловік отримав поранення

Окупанти атакували Білгород-Дністровський район. 

Сьогодні російські окупаційні війська вкотре атакували Одеську область.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Вдень російські терористи атакували крилатою ракетою Білгород-Дністровський район”, - написав Кіпер. 

Внаслідок російського обстрілу було пошкоджено адміністративну будівлю агрофірми. 

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Від удару загарбників постраждав 29-річний чоловік, поранений перебуває в лікарні у стані середнього ступеню тяжкості. Лікарі надають йому всю необхідну допомогу. 

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