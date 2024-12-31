Російська армія завдала ракетного удару по Одещині, один чоловік отримав поранення

Сьогодні російські окупаційні війська вкотре атакували Одеську область.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
“Вдень російські терористи атакували крилатою ракетою Білгород-Дністровський район”, - написав Кіпер.
Внаслідок російського обстрілу було пошкоджено адміністративну будівлю агрофірми.
Від удару загарбників постраждав 29-річний чоловік, поранений перебуває в лікарні у стані середнього ступеню тяжкості. Лікарі надають йому всю необхідну допомогу.
- Російські війська минулої ночі атакували Одеську область безпілотниками. В результаті атаки є пошкодження, але люди не постраждали.