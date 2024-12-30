Росіяни вночі атакували Одещину дронами, є пошкодження

За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.

Російські війська вночі дронами атакували Одеську область безпілотниками. В результаті атаки є пошкодження, але люди не постраждали.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Наші сили протиповітряної оборони знищили більшість ворожих цілей. Внаслідок падіння уламків у Роздільнянському районі пошкоджено скління вікон, фасади та дахи п’яти житлових будинків без подальшого горіння", – написав він у Telegram.

За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.



На місці працюють всі профільні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення.