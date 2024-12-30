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За добу на Херсонщині внаслідок обстрілів загинула людина, ще 4 дістали поранень

Росіяни били по житлових кварталах, пошкоджено будинки та автомобілі.

За добу на Херсонщині внаслідок обстрілів загинула людина, ще 4 дістали поранень
Херсонщина, наслідки обстрілів
Фото: t.me/khersonskaODA

За минулу добу внаслідок обстрілів росіян на Херсонщині одна людина загинула, ще 4 - дістали поранення.

Про це повідомив голова ОДА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Приозерне, Білозерка, Велетенське, Кізомис, Станіслав, Садове, Придніпровське, Іванівка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Зміївка, Львове, Новоберислав, Михайлівка, Бургунка, Заможне, Новорайськ, Новокаїри, Новоолександрівка, Милове, Червоний Маяк, Монастирське, Томарине, Тягинка, Миколаївка, Ольгівка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили три багатоповерхівки та сім  приватних будинків. Також окупанти понівечили гараж та приватні автомобілі.

Як повідомлялося, вчора близько 21:30 під ударом ворожого безпілотника опинились жителі Антонівки на Херсонщині. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждали 62-річні чоловік та жінка

 

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