Росіяни атакували дроном цивільне авто у Тягинці на Херсонщині

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Російські військові скинули з дрона вибухівку на цивільне авто у селищі Тягинка Херсонської області. Загинув чоловік.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

"29 грудня близько 12:00 військові армії РФ атакували дроном цивільну автівку в селищі Тягинка Бериславського району Херсонської області. Унаслідок скидання вибухівки загинув чоловік", — ідеться в повідомленні.

В прокуратурі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину, поєднаного із загибеллю людини (ч. 2 ст. 438 КК України).