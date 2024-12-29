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Росіяни атакували дроном цивільне авто у Тягинці на Херсонщині

Загинув місцевий житель.

Росіяни атакували дроном цивільне авто у Тягинці на Херсонщині
Фото: t.me/khersonskaODA

Російські військові скинули з дрона вибухівку на цивільне авто у селищі Тягинка Херсонської області. Загинув чоловік.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

"29 грудня близько 12:00 військові армії РФ атакували дроном цивільну автівку в селищі Тягинка Бериславського району Херсонської області. Унаслідок скидання вибухівки загинув чоловік", — ідеться в повідомленні.

В прокуратурі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину, поєднаного із загибеллю людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

  • У неділю, 29 грудня, опівдні військові РФ скинули вибухівку з дрона на жительку Станіслава Херсонської області. Постраждала зазнала вибухових травм.
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