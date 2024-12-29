Росіяни атакували дроном цивільне авто у Тягинці на Херсонщині

Російські військові скинули з дрона вибухівку на цивільне авто у селищі Тягинка Херсонської області. Загинув чоловік.
Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.
"29 грудня близько 12:00 військові армії РФ атакували дроном цивільну автівку в селищі Тягинка Бериславського району Херсонської області. Унаслідок скидання вибухівки загинув чоловік", — ідеться в повідомленні.
В прокуратурі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину, поєднаного із загибеллю людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
- У неділю, 29 грудня, опівдні військові РФ скинули вибухівку з дрона на жительку Станіслава Херсонської області. Постраждала зазнала вибухових травм.