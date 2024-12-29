Упродовж доби росіяни шість разів атакували Донеччину з різних видів озброєння

За добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Під обстрілами опинилися Лиман, Мирноград та Костянтинівка.
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
У Мирнограді пошкоджено 1 будівлю. У Покровську пошкоджено будинок; у Котлиному загинула людина і пошкоджено будинок.
У Лимані пошкоджено 2 будинки. У Костянтинівці пошкоджені 4 приватні будинки і гараж.
У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено 5 будинків.
З лінії фронту евакуйовано 231 людину, у тому числі 30 дітей.
- За минулу добу, 28 грудня, унаслідок російських атак загинув один житель Донецької області.