Головне за ніч та ранок неділі, 29 грудня: майже 160 ворожих штурмів, авіатроща у Південній Кореї

Нічна повітряна атака, 158 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, політична криза в Грузії.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 158 боєзіткнень.

Складною ситуація залишається на Покровському напрямку — понад пів сотні боєзіткнень за добу.

Кількість бойових зіткнень за добу на Лиманському напрямку досягла 21. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Греківки, Першотравневого, Надії, Твердохлібового, Тернів, Копанок, Новоєгорівки, Новоплатонівки та Макіївки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1730 військових, 5 танків та понад 40 артсистем. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 785 930 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У ніч на 29 грудня РФ здійснила пуски шести зенітних керованих ракет С-300/С-400 із Бєлгородської області по території Курщини, Сумщини та Миколаївщини.

"У результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп збито 9 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів. Усі — на Миколаївщині", — ідеться у повідомленні повітряних сил.

У Південній Кореї пасажирський літак зійшов зі злітно-посадкової смуги і розбився в міжнародному аеропорту Муана.

Влада Південної Кореї підтвердила загибель 151 людини внаслідок аварії станом на 16:49 за місцевим часом. Тривають операції з вилучення тіл загиблих. Наразі ідентифіковано 22 жертви, повідомляє інформаційне агентство Yonhap.

Унаслідок аварії літак майже повністю знищений, загиблих важко ідентифікувати.

Також стало відомо, що двох людей вдалося врятувати, передає Yonhap.

Аварія сталася під час приземлення літака авіакомпанії Jeju Air, який здійснював рейс із Таїланду. На борту перебувало 175 пасажирів та шість членів екіпажу. Більшість пасажирів були корейцями, за винятком двох громадян Таїланду.

П'ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила, що залишає резиденцію на Атонелі, передає NewsGeorgia та "Ехо Кавказу".

Зурабішвілі зробила заяву синхронно з церемонією інавгурації Михайла Кавелашвілі, якого "Грузинська мрія" затвердила шостим президентом Грузії через Колегію виборців.

"Шість років тому я прийняла присягу на Конституції, але ще більше – у вірності країні і вам. Тому я сьогодні тут, і ця лояльність не зміниться за жодних обставин – чи я перебуваю у палаці, чи поза ним. Я вийду звідси з вами і залишусь з вами. Із собою я забираю легітимність, прапор і вашу довіру", – сказала Зурабішвілі під час звернення до громадян, які зібралися біля палацу Орбеліані.

Вона назвала інавгурацію нового президента Михаїла Кавелашвілі "пародією", а "Грузиську мрію" "російською трагедією" і закликала громадян та опозиційні політичні сили бути готовими до позачергових парламентських виборів.

Докладніше – в новині.

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