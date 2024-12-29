На затриманому Фінляндією російському танкері Eagle S виявили шпигунське обладнання
На затриманому Фінляндією російському танкері Eagle S виявили шпигунське обладнання
Сексуальне насильство як зброя Росії у війні проти України
Сексуальне насильство як зброя Росії у війні проти України
«100 років самотності»: метафорична історія людства
«100 років самотності»: метафорична історія людства
Найкращого шахіста в історії дискваліфікували з чемпіонату світу через джинси
Найкращого шахіста в історії дискваліфікували з чемпіонату світу через джинси
На Харківщині провели майже 40 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК
На Харківщині провели майже 40 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК
На Закарпатті затримали переправників, через яких загинули люди
На Закарпатті затримали переправників, через яких загинули люди
Чайні пакетики містять шкідливий для здоров'я пластик – дослідження
Чайні пакетики містять шкідливий для здоров'я пластик – дослідження
Президент Чехії отримав різдвяний подарунок від 10-ої бригади ЗСУ
Президент Чехії отримав різдвяний подарунок від 10-ої бригади ЗСУ
Граблі в морі. Чому в Керченські протоці за 17 років сталося дві майже ідентичні аварії російських танкерів з витоком мазуту
Граблі в морі. Чому в Керченські протоці за 17 років сталося дві майже ідентичні аварії російських танкерів з витоком мазуту
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили ППО збили 9 з 10 ворожих дронів на Миколаївщині

Росія також застосувала зенітні ракети С-300/С-400.

Сили ППО збили 9 з 10 ворожих дронів на Миколаївщині
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

У ніч на 29 грудня РФ здійснила пуски шести зенітних керованих ракет С-300/С-400 із Бєлгородської області по території Курщини та Сумської області.

Про це інформують повітряні сили України.

Російська армія запустила шість зенітних ракет та 10 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів по території Курщини, Сумщини та Миколаївської області.

"В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп збито 9 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів. Усі — на Миколаївщині", — ідеться у повідомленні повітряних сил.

Фото: повітряні сили

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies