Сили ППО збили 9 з 10 ворожих дронів на Миколаївщині

У ніч на 29 грудня РФ здійснила пуски шести зенітних керованих ракет С-300/С-400 із Бєлгородської області по території Курщини та Сумської області.

Про це інформують повітряні сили України.

Російська армія запустила шість зенітних ракет та 10 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів по території Курщини, Сумщини та Миколаївської області.

"В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп збито 9 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів. Усі — на Миколаївщині", — ідеться у повідомленні повітряних сил.