Головне за суботу, 28 грудня: майже 150 боєзіткнень, обстріл Білозерки, наслідки авіакатастрофи літака AZAL

Бойові дії на Донеччині, 149 бойових зіткнень, ворожі обстріли, готовність до зупинки транзиту російського газу. Яким запам’ятається 1039-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 28 грудня відбулося 149 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 48 разів атакував у районах Зелене Поле, Вовкове, Новоєлизаветівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Покровськ, Новий Труд, Перше Травня та Шевченко.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 28 грудня – в новині.

Сьогодні, 28 грудня, російські окупаційні війська вдарили з артилерії по Білозерці.

Спочатку було відомо про трьох постраждалих, зокрема двох дітей. Згодом повідомили, що поранені ще троє людей, а пізніше стало відомо про ще двох постраждалих. Таким чином кількість поранених становить вісім осіб.

16-річний хлопець та 15-річна дівчинка дістали вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії. В хлопця діагностували й уламкове поранення чола. Їх каретою «швидкої» доправили до лікарні.

Більше інформації – в новині.

Кабмін погодив звільнення керівників двох обласних військових адміністрацій, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, йдеться по голову Київської ОВА Руслана Кравченка і керівника Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

Україна виконала всі необхідні приготування, щоб забезпечити стабільне газопостачання споживачів в умовах повної зупинки транзиту російського природного газу, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Ми проходили цілу низку стрес-тестів нашої газової системи для того, щоб бути впевненими, що після закриття транзиту ми зможемо функціонувати стабільно, забезпечуючи постачання газу до споживачів», - сказав Галущенко в етері телемаратону.

Міністр додав, що у питаннях транзиту газу позиція України була відкрита і послідовна. «Про те, що транзит зупиняється з 1 січня 2025 року, ми постійно комунікували. Тому в нас позиція не змінилася, ми готувалися до закінчення транзиту», - сказав очільник Міненерго.

З ініціативи російської сторони Путін зателефонував президенту Азербайджану Ільхаму Алієву, щоб докладно обговорити аварію пасажирського літака авіакомпанії AZAL (“Азербайджанські авіалінії”) 25 грудня поблизу міста Актау в Казахстані, повідомили у Кремлі.

Путін вибачився у зв'язку з тим, що трагічний інцидент стався в повітряному просторі Росії”, йдеться у повідомленні.

Водночас Кремль не визнав напряму, що Росія має стосунок до аварії літака. Там кажуть, що азербайджанське пасажирське повітряне судно неодноразово намагалося зайти на посадку в аеропорт міста Грозний. У Москві поскаржились, що у цей час Грозний, Моздок та Владикавказ атакували українські бойові безпілотні літальні апарати, і російські засоби ППО відбивали ці напади.

Докладно про авіакатастрофу літака AZAL – в новині.

Наразі ведуться первинні слідчі дії за участі представників Генпрокуратури Азербайджану як у Грозному, так і в районі міста Актау.

Влада Молдови впровадила обмеження на споживання електроенергії на тлі енергокризи, спричиненої припиненням транзиту російського газу через Україну з 1 січня.

Комісія з питань надзвичайних ситуацій затвердила в умовах надзвичайного стану низку заходів, які забезпечать безперебійність електропостачання споживачів та контроль усіх процесів для цього.

З метою зменшення енергоспоживання з 1 січня 2025 року адміністратори громадських будівель та комерційних об’єктів обмежать внутрішнє освітлення будівель щонайменше на 30%, відключать вікна, декоративне освітлення, обмежать роботу ескалаторів тощо.

Докладніше – в новині.

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