Головне за суботу, 28 грудня: майже 150 боєзіткнень, обстріл Білозерки, наслідки авіакатастрофи літака AZAL

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 28 грудня відбулося 149 бойових зіткнень.
На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 48 разів атакував у районах Зелене Поле, Вовкове, Новоєлизаветівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Покровськ, Новий Труд, Перше Травня та Шевченко.
Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 28 грудня – в новині.
Сьогодні, 28 грудня, російські окупаційні війська вдарили з артилерії по Білозерці.
Спочатку було відомо про трьох постраждалих, зокрема двох дітей. Згодом повідомили, що поранені ще троє людей, а пізніше стало відомо про ще двох постраждалих. Таким чином кількість поранених становить вісім осіб.
16-річний хлопець та 15-річна дівчинка дістали вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії. В хлопця діагностували й уламкове поранення чола. Їх каретою «швидкої» доправили до лікарні.
Більше інформації – в новині.
Кабмін погодив звільнення керівників двох обласних військових адміністрацій, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, йдеться по голову Київської ОВА Руслана Кравченка і керівника Полтавської ОВА Філіпа Проніна.
Україна виконала всі необхідні приготування, щоб забезпечити стабільне газопостачання споживачів в умовах повної зупинки транзиту російського природного газу, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
«Ми проходили цілу низку стрес-тестів нашої газової системи для того, щоб бути впевненими, що після закриття транзиту ми зможемо функціонувати стабільно, забезпечуючи постачання газу до споживачів», - сказав Галущенко в етері телемаратону.
Міністр додав, що у питаннях транзиту газу позиція України була відкрита і послідовна. «Про те, що транзит зупиняється з 1 січня 2025 року, ми постійно комунікували. Тому в нас позиція не змінилася, ми готувалися до закінчення транзиту», - сказав очільник Міненерго.
З ініціативи російської сторони Путін зателефонував президенту Азербайджану Ільхаму Алієву, щоб докладно обговорити аварію пасажирського літака авіакомпанії AZAL (“Азербайджанські авіалінії”) 25 грудня поблизу міста Актау в Казахстані, повідомили у Кремлі.
Путін вибачився у зв'язку з тим, що трагічний інцидент стався в повітряному просторі Росії”, йдеться у повідомленні.
Водночас Кремль не визнав напряму, що Росія має стосунок до аварії літака. Там кажуть, що азербайджанське пасажирське повітряне судно неодноразово намагалося зайти на посадку в аеропорт міста Грозний. У Москві поскаржились, що у цей час Грозний, Моздок та Владикавказ атакували українські бойові безпілотні літальні апарати, і російські засоби ППО відбивали ці напади.
Докладно про авіакатастрофу літака AZAL – в новині.
Наразі ведуться первинні слідчі дії за участі представників Генпрокуратури Азербайджану як у Грозному, так і в районі міста Актау.
Влада Молдови впровадила обмеження на споживання електроенергії на тлі енергокризи, спричиненої припиненням транзиту російського газу через Україну з 1 січня.
Комісія з питань надзвичайних ситуацій затвердила в умовах надзвичайного стану низку заходів, які забезпечать безперебійність електропостачання споживачів та контроль усіх процесів для цього.
З метою зменшення енергоспоживання з 1 січня 2025 року адміністратори громадських будівель та комерційних об’єктів обмежать внутрішнє освітлення будівель щонайменше на 30%, відключать вікна, декоративне освітлення, обмежать роботу ескалаторів тощо.
Докладніше – в новині.
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Тримаймося і наближаємо Перемогу!