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У Києві затримали юнака, який запустив феєрверк

Тепер йому загрожує 5 років обмеження волі. Поліція нагадує, що використання піротехнічних засобів під час дії воєнного стану заборонено.

У Києві затримали юнака, який запустив феєрверк
Фото: поліція

У Києві затримали юнака, який запустив феєрверк.

За даними поліції, подія відбулася ввечері 27 грудня на Лісовому масиві у Деснянському районі столиці. 

До поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий біля багатоповерхівки запустив феєрверк, налякавши місцевих мешканців. 

Під час розшукових заходів поліцейські затримали 19-річного місцевого мешканця, причетного до запуску салюту. Молодик пояснив, що таким чином хотів привітати подругу з днем народження.

З місця події правоохоронці вилучили використані дві пускові установки, а порушника затримали у порядку статті 298 - 2 Кримінального процесуального кодексу України.

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За вказаним фактом дізнавачі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. 

Вирішується питання про повідомлення порушнику про підозру. За скоєне йому загрожує до пʼяти років обмеження волі.

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