Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух

Уряд припинив повноваження в.о. голови Державної податкової служби Лесі Карнаух.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Міністр фінансів має внести на наступне засідання Уряду кандидатури на посаду керівника ДПС або особи, яка виконуватиме його обов’язки.

Леся Карнаух виконувала обов’язки голови Державної податкової служби України з 18 червня 2025 року. З 2 травня цього ж року вона була на посаді першого заступника ДПС. Саме в цей період Державну податкову службу очолював Руслан Кравченко, якого Зеленський 14 вересня відсторонив з посади Генпрокурора України, після того, як НАБУ і САП 5 вересня викрили масштабну злочинну організацію в Офісі Генпрокурора.

З 11 серпня 2023 по 2025 Карнаух була заступницею голови Київської обласної військової адміністрації, тоді Київську ОВА також очолював Руслан Кравченко.